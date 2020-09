Image: Microsoft

Microsoft sort deux consoles cet automne, et bien qu’elles joueront toutes les deux aux mêmes jeux, elles ne les joueront pas toutes de la même manière. Alors, à quel point la Xbox Series X est-elle beaucoup plus puissante que la Series S?

Il est impossible de le dire sans être en mesure de tester les deux consoles, mais en se basant uniquement sur les nouvelles spécifications révélées par la série S, il existe de grandes et pas si grandes différences. Le contexte important pour toute comparaison entre les deux consoles est que la série S ne coûte que 300 $ tandis que la série X coûte 500 $. Voici comment la console plus petite et moins chère se compare au produit phare de nouvelle génération de Microsoft:

CPU

Xbox Series X: Processeur AMD Zen 2 personnalisé à 3,8 GHz (3,66 GHz avec multithreading simultané)Xbox Series S: Processeur AMD Zen 2 personnalisé à 3,6 GHz (3,4 GHz avec multithreading simultané)

GPU

Xbox Series X: AMD RDNA 2 personnalisé, 12,15 TFLOPS, 52 CU à 1,825 GHzXbox Series S: AMD RDNA 2 personnalisé, 4 TFLOPS, 20 CU à 1,565 GHz

Mémoire

Xbox Series X: 16 Go GDDR6, 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s de bande passanteXbox Series S: 10 Go GDDR6, 8 Go à 224 Go / s, 2 Go à 56 Go / s de bande passante

Stockage interne

Xbox Series X: SSD NVME personnalisé de 1 To avec 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé) Xbox Series S: SSD NVME personnalisé de 512 Go avec 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé)

Performance

Xbox Series X: Cibler 4K à 60 FPS et jusqu’à 120 FPS Xbox Series S: Ciblage 1440p à 60 FPS et jusqu’à 120 FPS

Fait intéressant, les processeurs des deux consoles ne sont pas si éloignés l’un de l’autre. Au lieu de cela, la principale différence réside dans le GPU. Sur le papier, la série S a en fait moins de téraflops de puissance de calcul graphique que la Xbox One X existante, si vous voulez compter ce genre de chose. Cela vient surtout du fait que la série S ne prend pas non plus en charge le 4K natif, mais rend les jeux à 1440p et ne prend en charge que la conversion ascendante en 4K.

Bien sûr, le GPU de la série S est basé sur la même architecture que celui de la série X, qui est beaucoup plus récent et probablement beaucoup plus efficace que l’ancien GPU de la Xbox One X. Il reste donc à voir à quel point cette différence graphique finira par apparaître. Si vous ne possédez pas actuellement ou ne prévoyez pas d’acheter un téléviseur 4K, il se peut que ce ne soit pas grand du tout, d’autant plus que les deux consoles visent toujours à exécuter des jeux à 60 FPS à leurs résolutions cibles respectives.

La série X a un avantage sur la série S en ce qui concerne la puissance du processeur et la mémoire, mais la vraie différence entre les deux consoles est leur stockage. Le SSD de la série X pèse 1 To, alors que le S n’en a que la moitié. Ces 500 Go d’espace supplémentaires sur la série X pourraient être utiles, en particulier pour les personnes dont les vitesses Internet sont plus lentes et ont des plafonds mensuels (la série S est uniquement numérique sans lecteur Blu-Ray). Nous ne savons pas encore quelle sera la taille des jeux de nouvelle génération, mais si cela ressemble à la Xbox One et à la PS4, 500 Go suffiront juste pour une poignée de gros jeux.

Les deux consoles semblent assez abordables dans le contexte des plans de financement «All Access» que Microsoft leur propose. La série S coûte 25 $ par mois pendant deux ans et la série X est de 35 $ sur la même période. Si vous soustrayez les deux ans de Game Pass Ultimate inclus dans le programme, les deux consoles finissent par être moins chères à acheter de cette façon.

Mais étant donné le stockage limité de la série S, le vrai test pourrait finir par être le prix des cartes d’extension de stockage propriétaires de 1 To des consoles. Ils sont prêts à sortir ce jour férié, mais jusqu’à présent, Microsoft n’a pas annoncé le prix. Il est difficile d’imaginer ne pas en avoir besoin avec la série S, auquel cas le coût total de la console ne sera peut-être pas beaucoup moins cher après tout.