Dans un récent post Instagram, Nicole Cuddihy a déclaré à son public que créer des modèles plus inclusifs pour Animal Crossing: Nouveaux horizons personnages l’a aidée à accepter sa propre peau, y compris «les taches, les imperfections et les vergetures».

Cuddihy est une créatrice de patrons de New Horizons qui a collaboré avec Gillette Venus pour créer la Skinclusive Summer Line. Cuddihy et l’équipe Gillette ont créé des motifs pour les visages et les corps des personnages atteints de vitiligo, de psoriasis, de cicatrices par césarienne et de courbes plus grandes que celles des avatars par défaut. Cuddihy, qui joue à Animal Crossing depuis la sortie originale de Gamecube aux États-Unis, a gagné en popularité pour son travail et est l’un des rares créateurs à essayer de combler les lacunes dans les fonctionnalités et les conceptions que le jeu n’a pas encore créées.

Dans une précédente vidéo Nintendo Life, notre propre Alex Olney a avoué qu’il n’avait pas joué à Animal Crossing depuis un mois, mais qu’il revenait au jeu après la mise à jour estivale qui comprenait la plongée, Pascal et des feux d’artifice. Sur la base des commentaires sous la vidéo et des opinions dans des critiques similaires, certains joueurs se sont un peu épuisés sur le jeu ou ont l’impression qu’il n’était pas terminé au lancement.

Dans cette vidéo de Crossing Channel, les joueurs ont exprimé des « opinions impopulaires » sur le jeu, notamment que les interactions avec les villageois sont répétitives et ne comportent pas suffisamment de variations de texte et que la mise à jour de la plongée n’ajoute que « quelques minutes de jeu ». Un joueur s’est plaint de la terraformation qui faisait que les joueurs «se lassaient facilement du jeu». D’autres plaintes courantes incluent un manque de PNJ des jeux précédents, comme Harriet et Brewster.

Alors que de nombreux joueurs espèrent des mises à jour supplémentaires qui renvoient leurs personnages préférés ou résolvent des problèmes de jeu – comme avoir à créer des objets un à la fois, même lorsque vous en voulez des multiples – des artistes et des fans comme Cuddihy créent des solutions qui répondent à certaines des fonctionnalités manquantes.

Cuddihy a déclaré que les réactions des fans à la ligne Skinclusive avaient été incroyablement positives et a déclaré qu’elle avait entendu des joueurs qui se sentaient inclus et reflétés dans le jeu pour la première fois. Lorsqu’on lui a demandé si elle estimait que le projet était particulièrement opportun compte tenu de son large éventail de tons de peau, Cuddihy a déclaré qu’elle pensait qu’il avait été publié à un moment crucial pour les joueurs et espère voir plus de représentation des tons de peau dans le jeu en général. «Ce projet permettra, espérons-le, aux gens de se détendre encore sur leur île numérique, sans avoir à mettre leur identité en pause», a déclaré Cuddihy.

La conception des personnages d’Animal Crossing a certainement parcouru un long chemin – n’oubliez jamais les chapeaux triangulaires pointus emblématiques et obligatoires – mais cela ne signifie pas qu’il est complet. Dans la version originale de GameCube, les traits du visage étaient déterminés par un court quiz et n’étaient pas modifiables à moins qu’un joueur ne commence une nouvelle partie. Plus tard, les joueurs pouvaient bronzer sur la plage pour assombrir leur peau, mais ils n’avaient jamais rien d’autre que du blanc. Des changements de couleur de peau en utilisant un masque Mii ont été ajoutés aux jeux ultérieurs, mais New Horizons est le premier jeu Animal Crossing à vraiment prendre en charge une gamme de couleurs de peau.

Cuddihy a déclaré que l’ajout de fonctionnalités qui reflètent plus étroitement à quoi ressemblent les joueurs dans la vraie vie a été l’un des projets les plus significatifs de sa vie et l’a aidée à devenir plus confiante. « Voir un personnage auquel je me rapportais étonnamment m’a donné un sentiment de confiance et d’acceptation de soi. Je voulais partager ce sentiment avec les autres », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement reconnaissant à Gillette Venus. »

Cuddihy n’est pas le seul créateur à combler les lacunes de New Horizons; Ben of the Crossing Channel a récemment construit une nouvelle fonctionnalité d’île de rêve qui a été incluse dans New Leaf mais non publiée dans New Horizons. Avec la récente mise à jour estivale, les joueurs pouvaient à nouveau visiter d’autres îles dans leurs rêves, aidés par le PNJ Luna. Les joueurs s’allongent sur le lit spécial offert par Luna, s’endorment et se réveillent sur une autre île – à condition qu’ils aient le code à visiter.

L’outil Ben’s Dream Code Randomiser permet aux joueurs de visiter des îles aléatoires en collectant des codes de rêve soumis par des joueurs du monde entier. Ben, qui filme des critiques, des tournées et des conseils de jeu sur Animal Crossing, a déclaré qu’il avait travaillé aux côtés de deux autres développeurs pour créer le projet. « L’outil remplace la fonctionnalité qui était en Nouvelle feuille, mais a été emmené à New Horizons. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils l’ont retiré », a déclaré Ben.

Ben a déclaré que certains fans lui avaient demandé s’il était frustré de devoir créer la fonctionnalité lui-même, mais a déclaré à Nintendo Life que le processus était amusant. Il a dit qu’il chercherait les fonctionnalités laissées en dehors des futures mises à jour et trouverait des moyens créatifs de s’adapter. Il va également continuer à créer du contenu et des vidéos pour les joueurs de New Horizons car il pense que cela les aide à surmonter l’ennui ou l’épuisement professionnel.

« J’essaie de créer du contenu qui, espérons-le, aidera les gens qui se sentent peut-être un peu ennuyés ou épuisés par le jeu en ce moment, et je pense que cela fonctionne », a déclaré Ben. « Je suis tellement heureux que les gens se soucient toujours de ce que je fais après tout ce temps, surtout compte tenu de la quantité de contenu disponible pour le jeu maintenant! »

Avec la popularité croissante du DLC, les créateurs peuvent continuer à combler les lacunes des jeux inachevés, à ramener des fonctionnalités manquantes ou simplement à combler les lacunes jusqu’à ce qu’une mise à jour soit publiée. Bien que cela n’ait pas toujours été nécessaire pour la série Animal Crossing, les choses changent. Ben a déclaré qu’il s’attendait pleinement à produire plus de contenu pour le jeu.

« Ce ne serait pas la première fois que les fans créeraient un outil pour compléter le jeu, et ce ne sera pas la dernière », a-t-il déclaré.