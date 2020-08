La révolution du podcast a conduit nombre d’entre nous à s’abonner à des dizaines de podcasts – et si vous êtes comme moi, vous vous êtes retrouvé avec un problème de buffet: vous en avez trop mis dans votre assiette. Plus que vous ne pourriez en consommer. Nos flux sont remplis de séries que nous n’écoutons plus et les épisodes entrants ajoutent à un sentiment de terreur grandissant. C’est le même sentiment qui a été si précisément illustré sur The Good Place de NBC lorsque Shawn, un démon diabolique, a puni quelqu’un en le mettant dans une pièce vide avec un abonnement New Yorker qui continuera à s’accumuler pour le reste de l’éternité. La victime ne les lira jamais, « mais ils vont juste … continuer … à venir. »

Les podcasts sont la proie de la surcharge de contenu, avec de nouvelles émissions de haute qualité qui commencent tout le temps et des téléchargements automatiques vous rappelant à quel point vous êtes en retard sur votre écoute. Mais c’est un problème réparable, une fois que vous l’avez reconnu. Voici quelques suggestions pour Marie Kondo-ing votre flux de podcast et déterminer les séries à conserver et les flux à supprimer.

Regroupez vos podcasts par catégorie

Avez-vous besoin de Vox’s Today Explained, d’UpFirst de NPR et du New York Times ‘The Daily, tous en même temps? Étant donné que la plupart des podcasts peuvent être regroupés dans des catégories assez basiques – dans ce cas, «podcast quotidien de 15 minutes» – réduisez votre liste à vos un ou deux favoris, et désabonnez-vous du reste. Soyez assuré que le même contenu sera couvert; peut-être pas exactement le même jour, mais probablement la même semaine. Cela vaut également pour la plupart des podcasts d’avis: choisissez vos personnalités animatrices préférées ou les opinions en lesquelles vous avez le plus confiance, par opposition aux sujets qu’ils choisissent. Leurs sujets se chevauchent généralement, et à moins que vous ne le vouliez vraiment, vous n’avez pas besoin de perdre du temps à entendre sept groupes de personnes différents parler du même mauvais film ou du même bon livre. (Les entretiens avec les auteurs sont particulièrement flagrants. Ils ressemblent à un discours brutal d’un politicien … si vous en avez entendu un ou deux, vous les avez tous entendus.)

Supprimer votre backlog

Bien sûr, vous voulez écouter l’intégralité de la série The Upgrade de Lifehacker (un effort louable), mais soyez réaliste: vous n’allez pas le faire. Être raisonnable pour rattraper le retard des catalogues signifie garder à l’esprit que de nouveaux épisodes continueront également à arriver. Au lieu de vous engager dans une série complète, commencez par télécharger un petit nombre, par exemple trois épisodes dont les titres vous intéressent le plus, et téléchargez-en davantage une fois que vous les avez terminés. Ceci est plus pertinent pour les émissions avec des épisodes autonomes, mais si vous êtes un fan de vrai crime ou d’autres formats plus longs, appliquez le même principe en conséquence, mais soyez encore plus strict, comme ceci:

Abonnez-vous à une minisérie à la fois

Vous pouvez regarder plus d’une série télévisée à la fois ou lire plusieurs livres simultanément, mais votre flux de podcast est beaucoup plus lourd qu’une belle étagère, et nous sommes en mode de nettoyage ici. Si vous écoutez un long podcast sur un vrai crime, terminez-le avant de vous abonner à un autre. Et je sais ce que vous pensez, « mais que faire si j’oublie? », Mais vous ne le ferez pas. Lorsque vous serez tous rattrapés par votre flux de podcast – l’équivalent podcast de la boîte de réception zéro, un état vraiment euphorique – vous en rechercherez de nouveaux et vous vous souviendrez de la série que vous vouliez entendre. Ou vous tomberez sur quelque chose de plus récent qui pourrait être encore mieux! Il n’y a pas besoin d’un état d’esprit de rareté ici; il y a beaucoup de contenu de qualité et vous obtiendrez ce dont vous avez besoin.

Se désabonner de la minisérie terminée

Une fois qu’une série est terminée, n’hésitez pas à vous désabonner. Leurs flux aujourd’hui disparus ne serviront que d’entonnoir publicitaire pour les publicités d’autres podcasts du réseau ou, pire encore, de publication croisée d’épisodes complets d’une émission que vous ne voulez pas entendre. Vous en avez déjà assez de votre podcast quotidien d’informations (UpFirst de NPR, par exemple, diffuse un podcast non UpFirst tous les dimanches). Bien que certains puissent trouver cela utile (« Je cherchais un podcast en daim rouge! »), La plupart d’entre nous savent déjà ce que nous aimons et comment le trouver, ou ont des sources fiables pour des recommandations. Vous recevez déjà suffisamment d’annonces dans vos épisodes de balado. Vous n’en avez pas non plus besoin dans votre flux.

Définissez votre référence d’abandon

Dans un épisode récent de The Upgrade intitulé Comment être un meilleur lecteur, l’une des questions dont nous avons discuté était de savoir quand abandonner un livre. Cette question peut s’appliquer plus largement à tout divertissement nécessitant un engagement de plus de deux heures, y compris la plupart des diffusions de podcast. Alors demandez-vous: combien d’épisodes dois-je écouter avant de m’engager dans une série? Combien de temps suis-je prêt à lutter avant d’abandonner?

Je recommande de ne pas donner plus de trois épisodes à une série pour vous connecter à ses hôtes, ses sujets et son format. Si vous êtes vendu, super, appuyez sur ce bouton d’abonnement. Mais sinon, ne vous abonnez pas du tout ou désabonnez-vous immédiatement. Vous pouvez toujours trouver le podcast plus tard si vous souhaitez consulter leur flux, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas, car ils ne vous convenaient pas de toute façon.

Et maintenant, avec votre nouveau flux de podcast propre, l’objectif est de continuer ainsi. Conservez les podcasts que vous aimez et accordez-vous la liberté de vous désabonner de ceux que vous ne souhaitez pas. Votre écoute se sentira à nouveau un peu plus comme un plaisir, et moins comme une corvée.