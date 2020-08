Pokémon

Pokémon Go a reçu de puissantes formes Mega Evolution grâce à la dernière mise à jour de Niantic. Cela vous permet de rendre vos créatures particulièrement puissantes pendant une durée limitée, mais vous devez remplir une condition. Vous devez avoir une quantité spécifique de Mega Energy, et cela a naturellement conduit les gens à se demander: comment obtenir Mega Energy dans Pokémon Go? Vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir, y compris si Mega Evolution est permanente.

Il y a beaucoup d’événements Pokémon Go à prévoir pour septembre, et il y aura des événements hebdomadaires axés sur la nouvelle forme Évolution qui a été ajoutée. Ces défis se dérouleront du 1er au 7 septembre, du 11 au 17 et enfin du 22 au 28. Le mois prochain est donc à peu près réglé pour les fans.

Cependant, avant que l’un des événements susmentionnés ne se produise le mois prochain, vous trouverez ci-dessous la réponse pour savoir comment obtenir Mega Energy et si Mega Evolution est permanente.

Comment obtenir Mega Energy dans Pokémon Go

Vous obtenez Mega Energy dans Pokémon Go en terminant des méga raids.

Mega Energy est essentiellement équivalent à Candy dans Pokémon Go, et vous obtenez plus de l’ingrédient requis en complétant les Raids susmentionnés plus rapidement.

À partir de ce moment, seules les créatures suivantes sont éligibles à l’évolution:

Beedrill

Charizard

Blastoise

Florizarre

Vous pouvez également obtenir Mega Energy en accomplissant des tâches de recherche spéciales, et cela s’applique spécifiquement à Beedrill avec les tâches et récompenses A Mega Discovery.

Vous avez hâte de maîtriser Mega Evolution, Trainers? Consultez ce tutoriel pour apprendre les bases de Mega Evolution. Restez à l’écoute alors que nous en apprenons plus sur Mega Evolution et comment elle affecte le monde de Pokémon GO! pic.twitter.com/v1I8HchGtr – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 27 août 2020

Mega Evolution est-elle permanente dans Pokémon Go?

Non, Mega Evolution n’est pas permanente dans Pokémon Go.

Une méga évolution n’est pas permanente dans Pokémon Go car elle ne dure que quatre heures.

Alors que certains seront déçus que cela ne dure que quatre heures, il y a un autre détail que vous devez savoir: vous ne pouvez avoir qu’une seule créature Mega Evolved à la fois.

Cela signifie que Charizard reviendra à sa forme normale si – pendant ses quatre heures – vous Mega Evolve Venusaur (via Pokémon Go Live).