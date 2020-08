À l’heure actuelle, Sony propose une promotion de réduction pour rendre un abonnement PlayStation Plus de 12 mois 25% moins cher – et, par conséquent, beaucoup plus abordable.

La réduction ne s’applique pas à tout le monde. Seuls les nouveaux clients PlayStation Plus ou les anciens abonnés qui ne sont pas actuellement abonnés peuvent réclamer l’offre.

De plus, la réduction n’est disponible que sur les abonnements PlayStation Plus dans certaines régions du monde, y compris l’UE (et donc aussi le Royaume-Uni). La réduction de 25% n’est malheureusement pas disponible aux États-Unis.

Comment obtenir une réduction de 25% sur PlayStation Plus

Pour bénéficier de la réduction PlayStation Plus, rendez-vous simplement sur le PlayStation Store sur votre console PlayStation ou via un ordinateur. Recherchez «PlayStation Plus» et vous verrez l’option pour l’abonnement le moins cher.

Gardez à l’esprit que le prix affiché est le prix réduit le plus bas. Ainsi, par exemple, au Royaume-Uni, le prix s’affiche actuellement à 37,49 £ au lieu des 49,99 £ habituels.

Pour ceux qui ont droit à cette réduction, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour essayer PlayStation Plus et mettre la main sur Fall Guys pour utiliser parfaitement votre compte en ligne.

GARÇONS D’AUTOMNE: Quand le jeu à succès quittera-t-il PlayStation Plus?

Combien de temps dure la promotion?

La réduction de 25% sur PlayStation Plus s’applique à partir de maintenant jusqu’au 1er septembre 2020 à 11h00 BST. Cela signifie que vous disposez d’un mois à partir du moment de la rédaction de cet article pour décider si l’offre vous convient.

Cela dit, si vous souhaitez essayer Fall Guys, vous souhaiterez vous abonner avant le 31 août. Après cela, le jeu ne sera plus inclus gratuitement avec PlayStation Plus et vous devrez le payer séparément.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne affaire, que vous soyez un fan de longue date des jeux en ligne ou que vous n’ayez pas encore plongé vos orteils dans l’eau et essayez de jouer à plus de jeux multijoueurs.

