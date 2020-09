Prolétariat

Spellbreak est le dernier titre de Battle Royale à avoir gagné un petit nombre de fans. Le jeu a été largement salué et comparé à Avatar Last Airbender, et il est facile de comprendre pourquoi avec son accent sur la magie élémentaire plutôt que sur les armes à feu. Si vous venez tout juste de rejoindre le train en marche pour ce phénomène multijoueur passionnant, vous découvrirez ici comment obtenir de l’or dans Spellbreak sans acheter de microtransactions.

Disponible sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC via la boutique Epic Games, Spellbreak est une bataille royale gratuite, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de payer d’argent pour jouer. Bien sûr, des microtransactions sont disponibles pour vous aider à acheter des produits cosmétiques tels que des skins et des émoticônes, mais vous n’avez pas besoin d’en obtenir pour jouer ou gagner.

Mais, si vous souhaitez avoir l’air et agir de manière sophistiquée, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir de l’or sans dépenser d’argent réel.

Spellbreak Official Launch Cinematic Trailer

mariée

662761

Spellbreak Official Launch Cinematic Trailer

/static/uploads/2020/09/637616_t_1599561194.jpg

637616

centre

Microtransactions de Spellbreak

Il y a des microtransactions dans Spellbreak.

Ces microtransactions vous permettent d’acheter une certaine quantité de monnaie dans le jeu afin que vous puissiez obtenir des accessoires tels que des cosmétiques et des émoticônes.

Bien que l’or soit disponible à l’achat, le montant maximal que vous pouvez acheter est de 10 000, dont 3 500 en bonus.

Vous trouverez ci-dessous les prix (par magasin PSN):

1000 pièces d’or – 7,99 £

2500 pièces d’or (+300 bonus) – 19,99 £

4000 pièces d’or (+1000 bonus) – 32,99 £

10000 pièces d’or (+3 500 bonus) – 79,99 £

Comme vous pouvez le voir sur les prix énumérés ci-dessus, l’or n’est pas moins cher dans le jeu qu’il ne l’est en réalité. Cependant, il existe un moyen de l’obtenir gratuitement.

Ne vous attendez pas à plonger et nager dans des pièces comme Scrooge McDuck.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

SENSATIONNEL. Cela ne fait que 5 jours depuis le lancement et #Spellbreak a déjà: 🤩 2 MILLIONS DE JOUEURS

😵 regardé pendant 1,7 million d’heures sur Twitch

🤯 assez de sorts lancés pour causer 7 milliards de dégâts Un grand merci à vous tous Breakers dans les Hollow Lands! pic.twitter.com/NOWnmKsnrr – Spellbreak (@PlaySpellbreak) 8 septembre 2020

Comment obtenir de l’or dans Spellbreak

Vous obtenez de l’or dans Spellbreak en montant de niveau.

50 pièces d’or sont données à chaque fois que vous montez de niveau, c’est ainsi que vous obtenez gratuitement la devise du jeu dans Spellbreak.

XP est nécessaire pour monter de niveau, et la quantité d’XP que vous obtenez des matchs dépend de vos performances.

COMMENT: Obtenez le skin Hollow pour Spellbreak

Plus vite vous monterez de niveau, plus vous obtiendrez d’or à un rythme plus rapide, alors essayez de faire de votre mieux en éliminant autant de mages que possible tout en durant au moins les 20 derniers.

Dans d’autres nouvelles, à quelle heure pouvez-vous pré-commander la Xbox Series X et S? Où et comment acheter