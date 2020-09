Prolétariat

Spellbreak est une bataille royale gratuite qui gagne en popularité grâce à son accent sur la magie plutôt que sur les armes à feu. Il a été surnommé Avatar Last Airbender battle royale qui possède, et des comparaisons avec la série à succès ont été faites par beaucoup. Comme la plupart des Battle Royales, il y a beaucoup à faire et à obtenir, et beaucoup de gens veulent simplement savoir comment obtenir un code Hollow Skin. Vous découvrirez ici comment obtenir la peau creuse en regardant Prolétariat sur Twitch.

Bien que Spellbreak ne soit lancé que pour PS4, Xbox One, Switch et la boutique Epic Games, les développeurs ont déjà présenté des plans pour les futures mises à jour, y compris des changements de carte, un mode de collision 9v9 et éventuellement PvE. Et l’aide à la visée devrait également être corrigée.

Mais, loin des améliorations de gameplay, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir le code effrayant de Hollow Skin en regardant Proletariat sur Twitch.

Spellbreak – Bande-annonce cinématique de lancement officielle | PS4

Comment obtenir Hollow Skin dans Spellbreak

Vous avez la possibilité d’obtenir un code Hollow Skin pour Spellbreak le 15 septembre à 16h00 BST.

C’est à ce moment-là que vous avez une chance d’obtenir un code Hollow Skin pour Spellbreak, mais il y aura beaucoup plus d’opportunités à l’avenir.

Comme publié sur le compte Twitter officiel du jeu, l’heure et la date ci-dessus correspondent au moment où Prolétariat organise un stream Twitch pour célébrer le lancement de Duos.

Vous pouvez potentiellement obtenir un code Hollow Skin en participant au flux Twitch et en étant l’heureux gagnant d’un cadeau.

Mais il y a aussi des événements communautaires et des playtests, alors gardez un œil sur eux aussi.

En ce qui concerne la fréquence à laquelle les développeurs diffusent sur Twitch, vous pouvez suivre la chaîne Twitch officielle du jeu ou vous pouvez suivre le jeu sur Twitter pour rester à jour.

