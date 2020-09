Take-Two Interactive

NBA 2K21 est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, et 2K a publié un correctif pour bricoler à nouveau les commandes fastidieuses. Si vous avez acheté le jeu maintenant avec ou sans projet de passer à la prochaine génération, vous découvrirez ici comment obtenir le badge Gym Rat dans MyCareer afin que vous puissiez obtenir des améliorations permanentes de +4 à vos attributs physiques.

Bien que NBA 2K21 soit disponible sur PS4 et Xbox One, il existe une mise à niveau gratuite disponible pour la PS5 et la Xbox Series X pour ceux qui ont acheté l’édition Mamba Forever. Cela a donné lieu à une certaine controverse et Take-Two Interactive a dû se manifester pour défendre l’augmentation du prix du jeu sur le matériel de nouvelle génération.

Mais, que vous soyez d’accord avec la politique, la tarification et le modèle commercial, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir le badge Gym Rat dans MyCareer.

NBA 2K21: Devriez-vous choisir Archie Baldwin ou Harper Dell?

NBA 2K21 – Bande-annonce de quartier Ma CARRIÈRE | PS4

mariée

654276

NBA 2K21 – Bande-annonce de quartier Ma CARRIÈRE | PS4

/static/uploads/2020/09/633915_t_1598949297.jpg

633915

centre

Comment obtenir le badge Gym Rat dans NBA 2K21

Vous pouvez obtenir le badge Gym Rat dans NBA 2K21 MyCareer.

Pour obtenir le badge Gym Rat dans NBA 2K21 MyCareer, il vous suffit de jouer 40 matchs, de gagner les éliminatoires, puis de remporter la finale.

Il a été dit que vous ne devriez pas simuler un grand nombre, le cas échéant, des 40 jeux auxquels vous devez jouer, mais il a également été suggéré d’en sauter quelques-uns à condition que vous gagniez 25 points.

Une fois que vous avez joué aux 40 parties, remporté les séries éliminatoires et remporté la finale, vous débloquerez ensuite le badge Gym Rat qui vous donnera des bonus d’attributs permanents de +4 pour l’endurance, la force, la vitesse et l’accélération (via l’attaque du fanboy ).

10 meilleurs jeux sortis en septembre

1) Les Avengers de Marvel (PS4, Xbox One, Steam) 2) NBA 2K21 (PS4, Xbox One, Steam) 3) Édition définitive de la mafia (PS4, Xbox One, Steam) 4) Royaumes de la reconsidération amulaire (PS4, Xbox One, Steam) 5) Crysis remasterisé (PS4, Xbox One, Switch, magasin Epic Games) 6) Accès anticipé à la porte 3 de Baldur (Vapeur) 7) Le patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 (PS4, Xbox One, magasin Epic Games) 8) Champs de bataille WWE 2K (PS4, Xbox One, Switch, Steam) 9) Brise-sort (PS4, Xbox One, Switch, magasin Epic Games) 10) Spelunky 2 (PS4, Steam)

Vous devez savoir à l’avance que le badge Gym Rat débloqué via MyCareer n’est applicable que pour le joueur avec lequel vous le gagnez.

Dans d’autres nouvelles, Crash Bandicoot 4: Comment télécharger la démo sur PS4 et Xbox One