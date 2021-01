Nous vous expliquons comment obtenir le look de TheGrefg sans passer par la boutique gratuite Battle Royale.

TheGrefg a battu les records de Twitch cette semaine avec une émission en direct qui a atteint près de 2,5 millions de téléspectateurs simultanés, le tout à l’occasion de la présentation de son nouveau skin Fortnite. Et est-ce que le créateur de contenu espagnol aura un peau spéciale dans le cadre de la série Icon du jeu, disponible le 17 janvier prochain dans la boutique en jeu à un prix compris entre 2000 et 3000 V-Bucks. Maintenant, et si nous vous disions que vous pouvez obtenir le skin TheGrefg gratuitement jouer à Fortnite?

Comme l’explique le créateur lors de sa diffusion, les joueurs de Fortnite Battle Royale Vous pouvez obtenir le skin TheGrefg gratuitement si vous participez à un défi très spécial: Défi officiel Deathrun TheGrefg, disponible sur les cartes créatives du jeu. Mais ça ne vaut pas la peine de participer, ici l’important est de gagner, puisque seulement les 100 meilleurs joueurs à partir du classement, ils ramèneront cette peau à la maison gratuitement.

Comment obtenir le skin TheGrefg gratuitement dans Fortnite:

Soyez dans le top 100 du classement sur la carte officielle Deathrun de TheGrefg: code 2778-6047-0254.

Vous ne pouvez participer que entre le 11 et le 16 janvier.

Les 14 et 15 janvier, il y aura un autre tournoi avec la peau comme prixBien que les 100 meilleurs obtiennent ce skin gratuitement, le joueur qui est le premier du classement recevra un Réplique grandeur nature du pic de TheGrefg, une incitation à essayer de dépasser vos marques et de rivaliser pour l’or. Mais au-delà de cela, il faut noter que TheGrefg Official Deathrun challenge ce n’est pas le seul moyen pour obtenir ce skin gratuitement. À la fin de cette semaine, les 14 et 15 janvier, il y aura une Tournoi The Soil is Lava dans Fortnite, qui récompensera également les joueurs avec le skin TheGrefg, bien qu’Epic Games n’ait pas encore précisé les détails du tournoi et ses conditions de participation.

Nous vous rappelons que le skin TheGrefg sera disponible en boutique le 17 janvier comme une peau réactive, qui change d’apparence pendant le jeu, et sera accompagnée d’une nouvelle danse, d’un accessoire de randonnée et d’une pioche. Un nouvel ajout au jeu Epic Games, qui a accueilli en décembre la saga God of War avec un skin Kratos, et quelques semaines plus tard, il a fait de même avec Halo et un skin Master Chief.

