Wasteland 3 DJ RIP

Caché dans les Warrens dans Wasteland 3, DJ RIP attend avec un objet rare, le Sonic Emitter, qui peut être le vôtre – si vous parvenez à répondre à une question de concours très simple.

Alors que le concours de DJ RIP, une référence au film Ghostbusters de 1984, est facile à comprendre, il y a un élément d’incertitude dans la question en raison du sens de l’humour souvent sarcastique de Wasteland 3.

Cela étant, voici comment gagner le concours de DJ RIP et sécuriser l’émetteur Sonic pour vous-même.

Comment gagner le concours de DJ RIP dans Wasteland 3

Trouvez DJ RIP dans Wasteland 3 un peu au-delà des enclos à cochons dans The Warrens – vous aurez besoin de Lockpicking 8 pour l’atteindre. Il sera ravi de vous voir et vous demandera si vous êtes là pour le concours. Si vous répondez « Oui », vous gagnerez un point de réputation auprès de la Monster Army.

Lorsque vous y êtes invité, vous pouvez également lui dire que vous êtes membre des Rangers pour augmenter votre notoriété.

Ensuite, DJ RIP vous posera une question Believe it or Not sur une guimauve géante attaquant New York dans les années 80. Sélectionnez «Non» pour recevoir l’émetteur sonique.

Vous seriez pardonné de supposer que «Believe It» pourrait être la bonne réponse à la question de DJ RIP – après tout, Wasteland 3 est connu pour son humour étrange, et la connaissance de l’époque avant que la société ne s’effondre n’est pas toujours exacte.

Que fait l’émetteur sonique?

L’émetteur sonique est une arme basée sur un utilitaire qui nécessite un 6 dans Weird Science et peut étourdir les ennemis. L’équiper présente certains inconvénients, car il réduit vos points d’action et vos points d’action max d’un chacun.

Si l’émetteur sonique n’est pas fait pour vous, il a une valeur en espèces de 500 USD, donc même si vous ne l’utilisez pas, vous pouvez toujours le vendre pour un bénéfice net.

Le concours de DJ RIP n’est peut-être pas particulièrement difficile, mais il s’accompagne d’une belle récompense pour tout joueur de Wasteland 3 qui sait que Ghostbusters n’est pas réel – peu importe ce qui pourrait apparaître dans les cauchemars du DJ!

