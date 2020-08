Pour une durée limitée, Serious Sam: The First Encounter est entièrement gratuit sur GOG. Que vous soyez déjà fan du FPS classique ou que vous souhaitiez l’essayer pour la toute première fois, c’est une excellente occasion d’ajouter un jeu emblématique à votre collection de PC.

Sorti en 2001, Serious Sam: The First Encounter est, croyez-le ou non, le tout premier jeu de la série du même nom. Avec une intrigue mettant en vedette des extraterrestres, des voyages dans le temps et de nombreuses explosions, c’était l’un des premiers piliers qui a soutenu la popularité du genre de tir à la première personne.

Bien qu’obtenir Serious Sam gratuitement sur GOG puisse être une bonne affaire, il n’est pas particulièrement intuitif de se familiariser avec le jeu. Au lieu de visiter la page commerciale de Serious Sam: The First Encounter, vous devez chercher ailleurs.

Comment obtenir Serious Sam gratuitement sur GOG

Pour obtenir Serious Sam: The First Encounter gratuitement sur GOG, accédez à la page Giveaway du site Web. Bien que Serious Sam soit répertorié en haut, ignorez-le et faites plutôt défiler la moitié de la page jusqu’à une deuxième bannière avec le logo du jeu. Cliquez sur la case verte qui dit «Obtenez-le GRATUITEMENT».

N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un compte GOG valide pour ajouter le jeu à votre collection, mais la configuration est simple. Une fois Serious Same ajouté à votre collection, cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut de la vitrine GOG, puis sur Jeux.

Cliquez sur Serious Sam et vous serez alors invité à télécharger et installer maintenant. En un rien de temps, vous pouvez commencer à jouer à ce titre classique.

Combien de temps dure le cadeau?

Serious Sam: The First Encounter en gratuit sur GOG jusqu’à 14h25 BST le mercredi 26 août. Après cela, il revient à son prix normal.

GOG (abréviation de Good Old Gaming) est une plate-forme de vente qui propose des jeux totalement exempts de DRM anti-piratage, ce qui en fait un choix populaire pour les joueurs qui souhaitent pouvoir déplacer leurs jeux entre ordinateurs sans trop de tracas.

La sortie gratuite de Serious Sam sur GOG attirera encore plus l’attention sur la plate-forme et suscitera en même temps l’enthousiasme pour Serious Sam 4, dont le lancement est prévu pour septembre.