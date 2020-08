Marvel’s Avengers sort très bientôt et le battage médiatique entourant le jeu est très médiocre. Beaucoup de gens sont naturellement enthousiastes à l’idée de jouer les super-héros les plus puissants de la Terre, tandis que beaucoup d’autres sont ennuyés par ses exclusivités telles que Spider-Man. Si vous avez hâte de jouer au jeu dès que possible, vous découvrirez ici comment obtenir un accès anticipé de 72 heures au jeu Marvel’s Avengers sur PS4, Xbox One et Steam.

Alors que Fortnite est actuellement dans sa propre collaboration avec Marvel, l’adaptation de Square Enix des Avengers mettra en vedette les célèbres héros des films ainsi que Miss Marvel. Cependant, il y aura une pléthore de personnages DLC ajoutés par la suite, et chacun d’eux recevra un Battle Pass de 10 $.

Si vous n’êtes pas préoccupé par la qualité du titre et que vous souhaitez simplement jouer dès que possible, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir un accès anticipé de 72 heures pour PS4, Xbox One et Steam.

Bonus de précommande des Avengers de Marvel

Il existe de nombreux bonus de précommande pour le jeu Marvel’s Avengers.

Si vous précommandez simplement l’édition standard de Marvel’s Avengers (59,99 £ sur PS4 et Xbox One, 49,99 £ sur Steam), vous obtiendrez les bonus suivants:

Pack de tenues Marvel Legacy

Plaque signalétique exclusive

Il existe une édition exclusive numérique sur PS4 (64,99 £), qui comprend les extras suivants:

1000 crédits

Plaque signalétique Mme Marvel

Thème dynamique

Emote

Tenues de héros

En attendant, il existe une édition Deluxe (74,99 £ sur PS4 et Xbox One, 64,99 £ sur Steam) qui est disponible sur toutes les plates-formes.

Il est livré avec le pack exclusif Obsidian Outfit ainsi que des plaques signalétiques sur le thème Obsidian.

Comment obtenir un accès anticipé de 72 heures pour Marvel’s Avengers

Vous bénéficierez d’un accès anticipé de 72 heures au jeu Marvel’s Avengers le 1er septembre.

Pour bénéficier d’un accès anticipé de 72 heures au jeu Marvel’s Avengers, vous devez précommander ou acheter l’édition Deluxe sur Xbox One ou Steam.

Quant à la PS4, vous devez acheter la version Digital Exclusive ou Deluxe qui sont disponibles sur le PSN Store.

Si vous n’êtes pas totalement convaincu par le jeu, vous voudrez peut-être simplement acheter la version Standard, car elle sera rapidement lancée le 4 septembre.

