Pokémon

Pokémon Go a ajouté de puissantes formes Mega Evolution grâce à la dernière mise à jour de Niantic. Celles-ci ont été ajoutées il y a quelques jours avec une gamme limitée de transformations disponibles et – pour célébrer l’ajout – Niantic organise un Mega September. Cet événement Mega September comprend trois semaines d’activités et de récompenses uniques, et vous découvrirez ici comment obtenir un Doduo brillant et un Ledyba brillant.

En plus d’annoncer l’événement Mega September, Niantic a également annoncé qu’il abandonnait la prise en charge de Pokémon Go pour certains appareils iOS et Android. Les appareils répertoriés par Niantic sont les suivants: Android 5, iOS 10 et 11, ainsi que iPhone 5 et 6.

Bien que vous deviez vous méfier de la baisse de l’assistance pour les appareils susmentionnés en octobre, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir un Doduo brillant et un Ledyba brillant.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Profitez des événements sur le thème de Mega Evolution du 1er septembre au 28 septembre! Combattez dans des méga raids, affrontez des Pokémon méga-évolués d’autres entraîneurs au combat et faites de votre Pokémon méga-évolué votre ami! https://t.co/uLj6JwbVfi pic.twitter.com/j7m1syfpth – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 31 août 2020

Comment obtenir Ledyba brillant dans Pokémon Go

Vous pourrez obtenir du brillant Ledyba dans Pokémon Go du 11 au 17 septembre.

C’est à ce moment-là que vous pourrez éventuellement obtenir du Ledyba brillant dans Pokémon Go avec les types de bogues suivants apparaissant plus fréquemment dans la nature:

Caterpie

Aspicot

Paras

Venonat

Faucille

Pinsir

Ledyba

Spinarak

Wurmple

Kricketot

Burmy

Vous pourrez combattre Team Go Rocket pendant cette fenêtre ouverte, et ils auront différents Pokémon Ombre.

Nous vous recommandons Mega Evolve Beedrill avant d’affronter Team Go Rocket.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pour célébrer notre événement Mega September, vous pouvez acheter un lot unique de trois passes de raid à distance pour 1 PokéCoin dans la boutique! N’oubliez pas que vous devez avoir moins de trois passes de raid à distance pour en acheter plus. En savoir plus ici: https://t.co/WpVCRmbB0p pic.twitter.com/2PwhsBBCT5 – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 31 août 2020

Comment obtenir un Doduo brillant dans Pokémon Go

Vous pourrez obtenir du Doduo brillant dans Pokémon Go en participant à l’événement Mega Buddy.

Cet événement Mega Buddy pour Pokémon Go se déroule du 22 au 28 septembre et vous donnera l’opportunité de rencontrer et d’obtenir du Doduo brillant.

Lors de l’événement Mega Buddy, les grandes créatures suivantes apparaîtront plus fréquemment dans la nature:

Alolan

Doduo

Exeggutor

Pinsir

Lapras

Ronflex

Furret

Wobbuffet

Mantine

Skarmory

En plus de ce qui précède apparaissant plus fréquemment dans la nature, l’événement fournira également plus d’énergie Mega Beedrill.

NIANITC: Comment obtenir plus de méga énergie dans Pokémon Go

Vous pourrez également obtenir Mega Energy pour Venusaur, Charizard et Blastoise en accomplissant des tâches exclusives de recherche sur le terrain.

Dans d’autres nouvelles, Fortnite: Comment obtenir la peau de Red She-Hulk? Crimson Jennifer Walters n’est pas Betty Ross