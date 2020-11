L’étude polonaise explique comment réussir les jeux Cyberpunk 2077 si vous commencez sur PS4 ou Xbox One et que vous souhaitez continuer sur PS5 ou Xbox Series.

On respire dans l’atmosphère que Cyberpunk 2077 est très proche d’atteindre les magasins. Cependant, attention, une personne chanceuse l’a déjà et a publié les 20 premières minutes du jeu. Après plusieurs retards, le jeu arrivera ensuite 10 décembre Et il aura une version particulière, car il arrivera d’abord sur PS4 et Xbox One (en plus de PC et Stadia) et plus tard, déjà en 2021, une version mise à jour sera publiée pour PS5 et Xbox Series X.

CD Projekt explique comment basculer les jeux entre les deux générations de consolesCD Projekt, responsable du jeu, a publié une série d’articles destinés aux utilisateurs de consoles qui commencent leur jeu sur Xbox One ou PS4 et, lorsqu’ils disposent des consoles de nouvelle génération, peut poursuivre les progrès réalisés, sans avoir à recommencer le jeu à partir de zéro. le sauvegarde croisée cela fonctionne différemment dans les deux systèmes.

Comme on le voit sur le site du studio polonais, si on démarre un jeu de Cyberpunk sur PS4 et que l’on veut continuer sur PS5, il y aura plusieurs méthodes: téléchargez le jeu depuis le cloud si nous sommes abonnés PS Plus, transférez le jeu via réseau ou Wi-Fi ou utilisez un stockage compatible (USB ou disque dur externe) et transférez vers le même compte PS Network.

Le processus de réussite de la progression Xbox One sera beaucoup plus simple et plus simple grâce à Smart Delivery, qui vous permet de charger le jeu instantanément en utilisant le même compte.

Cyberpunk 2077 est enfin sur le point d’arriver après plusieurs retards. Au cours des dernières heures, nous avons appris que son multijoueur laissera de nouveaux détails au début de 2021 ou que CD Projekt RED estime que le jeu se vendra mieux au format numérique que physique.

