La prémisse de parmi nous est simple pour dire le moins. UNE groupe d’astronautes (les joueurs) doivent retourner sur leur planète tel. Au cours du voyage, ils devront effectuer diverses réparations et vérifications, rien d’extraordinaire pour un astronaute. Mais, Et si un ou deux membres de l’équipage étaient des meurtriers? Certains chercheront à survivre, d’autres détruiront toute l’équipe, générant des doutes et des disputes de toutes sortes en chemin à la recherche des imposteurs.

Parmi nous Il est devenu presque du jour au lendemain un phénomène mondial et a été rejoint non seulement par des streamers bien connus, mais aussi par des footballeurs et des chanteurs. Le phénomène a conduit la chaîne Jay & Arya à créer ni plus ni moins qu’un court métrage spectaculaire basé sur le jeu vidéo multijoueur.

Le court-métrage, qui pourrait bien passer pour un film grâce à son flair technique, rassemble tous les éléments qui caractérisent parmi nous. Nous avons les moments de discussion et dans lesquels débat sur qui pourrait être l’imposteur ou où était cette personne dont on doute. Il y a aussi des scènes dans lesquelles certaines sections du navire doivent être réparées avec la tension que cela entraîne.

Bref et comme vous pouvez le voir, le court métrage a absolument tout ce qui a fait la popularité de Among Us, mais maintenant avec une touche beaucoup plus cinématographique et bien sûr, de vrais acteurs. En ce qui concerne le jeu vidéo, les auteurs de l’ouvrage ont rejeté la possibilité d’en faire une seconde partie, intégrant de nouvelles mécaniques et contenus au jeu actuel.