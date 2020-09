Jeux épiques

Fortnite est actuellement au milieu d’une collaboration avec Marvel qui opposera les joueurs au puissant Galactus. Bien que cette collaboration soit passionnante grâce à sa pléthore de skins fantastiques, vous ne gagnez pas d’argent pour y participer contrairement aux tournois. Le DreamHack Online Open est l’un des tournois au coin de la rue et vous découvrirez ici comment vous inscrire au concours de septembre 2020.

Comme mentionné précédemment, Fortnite est en collaboration avec Marvel. Certains des skins actuellement proposés incluent Thor, Groot et l’envoûtante She-Hulk, mais on pense qu’il y aura un skin Black Panther disponible à un moment donné. Il y a des raisons de croire que Ant-Man sera également ajouté.

Si l’ajout de skins est passionnant pour tout le monde, les joueurs particulièrement qualifiés et à la recherche d’argent peuvent découvrir ci-dessous comment s’inscrire au tournoi DreamHack Online Open qui se déroulera en septembre 2020.

Comment s’inscrire à DreamHack Open dans Fortnite

Vous pouvez maintenant vous inscrire au tournoi DreamHack Open qui débutera en septembre 2020 pour Fortnite.

Le tournoi DreamHack Open débutera les 12, 17 et 19 septembre pour les joueurs de NA West, NA East et Europe respectivement, et les joueurs Fortnite peuvent s’inscrire en s’inscrivant.

Tout ce que vous avez à faire est de visiter le site Web du tournoi et de cliquer sur le bouton S’inscrire maintenant.

Vous devez savoir à l’avance qu’il s’agit d’un tournoi Solos et que l’âge minimum pour participer est de 13 ans.

Il est possible de vous inscrire au tournoi, que vous utilisiez une PS4, une Xbox One, une Nintendo Switch, un PC ou un mobile, et vous pourriez avoir une chance de gagner 16 000 $.

Le prize pool d’Epic Games est de 250 000 $, et il est réparti entre les trois régions susmentionnées.

Lorsque vous vous êtes inscrit au DreamHack Online Open dans Fortnite, vous saurez que vous vous êtes inscrit avec succès en voyant une étiquette de confirmation dans votre compte Epic. Vous ne recevrez pas d’e-mail.

