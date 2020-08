La PlayStation 5 et la Xbox Series X sont toutes deux prévues pour les vacances de cette année, et Sony a déclaré que leur gamme de lancement serait meilleure que jamais. Les fans se sont posés à plusieurs reprises des questions sur le prix et la date de précommande des deux systèmes, et Sony a commencé à autoriser les fans à s’inscrire pour une invitation. Vous découvrirez ici comment vous inscrire à une invitation de précommande PS5 de Sony.

La Xbox Series X et la PS5 seront toutes deux présentes lors de la Gamescom. Ratchet and Clank sera présenté avec un gameplay non coupé, Godfall sera également présent, et il y aura des bandes-annonces pour des jeux inopinés qui, espérons-le, sont passionnants.

Alors que les joueurs des deux côtés de la guerre des consoles voudront se connecter à la Gamescom 2020, ci-dessous, les fidèles de Sony peuvent découvrir comment s’inscrire à une invitation de précommande de nouvelle génération de Sony.

Bande-annonce du matériel PS5

Quel sera le prix de la PS5?

Sony n’a pas encore partagé son prix pour la PS5.

Cependant, les analystes ont suggéré que le prix de la PS5 serait de l’ordre de 499 $.

Il existe deux modèles que les fans pourront acheter: un avec un lecteur de disque et un sans. Ce dernier vous limitera à jouer uniquement à des jeux numériques, et il est entendu que cette version sera nettement moins chère.

Si vous n’achetez plus de copies physiques de jeux vidéo, la PS5 sans lecteur de disque sera celle que vous souhaitez.

En attendant, si vous souhaitez continuer à vous battre pour que tout ne passe pas au numérique, vous devrez payer le prix pour vouloir conserver les copies physiques en vie.

Mais, étant donné qu’il n’y a qu’un montant limité disponible en précommande, vous ne pourrez peut-être pas choisir si vous voulez la console dès le premier jour.

Comment s’inscrire à la précommande PS5

Vous pouvez vous inscrire pour une précommande PS5 en demandant une invitation sur le site Web de Sony.

Si vous vous inscrivez pour une précommande PS5 et recevez une invitation de Sony, vous ne disposerez que d’un temps limité pour effectuer une réservation.

Vous ne pourrez également réserver qu’une seule copie du système de nouvelle génération, que ce soit avec un lecteur de disque ou numérique.

On ne sait pas très bien comment Sony choisira qui est digne et qui ne l’est pas, mais tout ce que vous avez à faire pour vous inscrire à une invitation est de visiter le site Web de Sony et de saisir votre identifiant PSN.

Une fois que cela est fait, tous les heureux gagnants recevront une notification via l’adresse e-mail associée à leur profil PlayStation.

Oh, et les invitations ne sont disponibles que pour ceux qui ont une adresse aux États-Unis. Buggers chanceux.

