Apprenez à vous lancer dans l’action Valorant ici.

Vous avez sans doute entendu parler de Valorant prenant le contrôle de l’espace de tir à la première personne compétitif et de sa récente montée en puissance. Il deviendra sans aucun doute l’un des meilleurs esport à l’avenir et vous devriez certainement envisager de plonger vos orteils dans le jeu si vous ne l’avez pas déjà fait. Riot Games a lancé Valorant en tant que jeu gratuit sans les aspects «payer pour gagner» avec lesquels des jeux similaires sont lancés. Il est important de noter que depuis la sortie de cet article, Valorant est exclusivement joué sur PC. Donc, si vous êtes un joueur Mac, mobile ou console, vous n’avez pas de chance.

Comment télécharger Valorant

Avant de commencer, vous devrez créer un compte dans le client Riot. Vous pouvez le faire en vous rendant sur la page Créer un compte. Si vous avez déjà joué à League of Legends, vous pouvez utiliser les informations de connexion de ce compte pour jouer au jeu. Si vous avez déjà joué à League of Legends, vous pouvez utiliser ces informations de connexion pour accéder directement à la page de téléchargement en vous connectant.

Après avoir accédé au portail Valorant, vous serez accueilli par la page de téléchargement. À partir de là, cliquez sur le gros bouton de téléchargement rouge et vous pourrez enregistrer le programme d’installation sur votre périphérique de stockage. Lancez le programme d’installation dès que son téléchargement est terminé et le processus d’installation de Valorant apparaîtra. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur installer et à attendre patiemment que le jeu se termine l’installation sur votre PC. Cette partie dépend fortement de votre vitesse Internet, mais heureusement, le jeu a une taille relativement petite inférieure à 10 gigaoctets.

Configuration système requise pour jouer à Valorant

Voici quelques informations supplémentaires à prendre en compte lorsque vous souhaitez télécharger et jouer à Valorant. Si vous jouez sur un système à petit budget, il peut être utile de vérifier que votre machine gérera le jeu dans un état jouable. Toutes les informations sont tirées directement de la page officielle des spécifications Valorant de Riot Games.

Configuration matérielle minimale (~ 30 FPS):

Windows 7/8/10 (64 bits)

4 Go de RAM

1 Go de VRAM

Processeur Intel i3-370M

GPU Intel HD 3000

Matériel minimum recommandé (~ 60 FPS):

Windows 7/8/10 (64 bits)

4 Go de RAM

1 Go de VRAM

Processeur Intel i3-4150

GPU NVIDIA GeForce GT 730

Matériel recommandé (~ 144 + FPS)

Windows 7/8/10 (64 bits)

8 Go de RAM

4 Go de VRAM

Processeur Intel Core i5 4460 (3,2 GHz)

GPU GeForce GTX 1050 Ti

