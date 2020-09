Au début de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, vous pouvez tomber sur le coffre de livraison spécial. Soyez averti qu’il s’agit d’une cache d’armes et d’armures quelque peu révolutionnaire que vous ne voudrez pas saisir en même temps.

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning est un remasterisé de l’original Kingdoms of Amalur Reckoning, et le nouveau jeu apporte tout le contenu de la version précédente du jeu.

Les objets du coffre de livraison spéciale étaient à l’origine des éléments DLC et, en tant que tels, peuvent finir par semer la confusion chez les nouveaux joueurs ou ruiner la courbe de difficulté du jeu.

Où trouver le coffre de livraison spécial dans Kingdoms of Amalur Re-Reckoning

Le coffre de livraison spécial se trouve très tôt dans Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, à Gohart.

C’est un grand coffre doré à côté d’un mur par ailleurs sans relief, donc il ressort un peu. À l’intérieur, vous trouverez une grande cache d’armes et d’armures de haut niveau pour différentes classes.

De nombreux joueurs des Royaumes d’Amalur ont soulevé des problèmes avec le coffre de livraison spécial, et comment ses puissants objets endommagent l’équilibre du début de partie. En tant que tel, vous voudrez peut-être faire attention à la quantité que vous emportez avec vous pour commencer.

THQ Nordique

Comment utiliser le coffre de livraison spécial

Étant donné que le coffre de livraison spécial contient des objets pour chaque classe de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, vous ne voudrez pas tout emporter avec vous. Cela obstruerait votre inventaire avec des articles dont vous n’aurez jamais besoin.

Au lieu de cela, prenez des objets qui sont pertinents pour la classe à laquelle vous jouez, ou, alternativement, laissez le coffre de livraison spécial seul au début et revenez le chercher une fois que vous avez joué un peu plus au jeu et décidé quels objets vous pourriez. avoir besoin.

Certains joueurs suggèrent d’ignorer entièrement le coffre de livraison spécial lors d’une première partie, puis d’essayer ses avantages lors d’une deuxième partie – bien que, si vous jetez un coup d’œil lors de votre première partie de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, personne ne vous en voudra.