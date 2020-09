Image: Stephen Shugerman / Stringer / Sony / Kotaku (.)

La prochaine génération est presque arrivée, et Microsoft et Sony ont enfin révélé quels jeux seront lancés avec chaque console en novembre. Certaines personnes sont déçues par tous les ports et jeux cross-gen. Mais est-ce différent des précédents lineups de lancement PlayStation? Allons creuser et découvrir.

Pour garder cela plus organisé et ciblé, je ne considère que les jeux qui étaient disponibles au lancement aux États-Unis. Pour commencer, voici la liste des tout nouveaux jeux qui seront disponibles sur PlayStation 5 lors de son lancement le 10 novembre.

Lancez des jeux PlayStation 5 qui sont nouveaux:

Assassin’s Creed: Valhalla

Salle de jeux d’Astro (installée sur chaque PS5)

Demon’s Souls (Remake)

Destiny 2: Au-delà de la lumière

Destruction All-Stars

Devil May Cry 5: Édition spéciale

Godfall

Observateur: System Redux

Sackboy: une grande aventure

Spider-Man: Miles Morales

À première vue, cela pourrait ne pas ressembler à une grande liste. Mais rappelez-vous que des jeux comme Watch Dogs: Legion, Avengers et Rainbow Six Siege, pour n’en nommer que quelques-uns, seront techniquement être jouable sur la PS5 au lancement. Certains de ces jeux seront simplement rétrocompatibles sans aucune amélioration, tandis que d’autres bénéficieront de mises à niveau techniques sur les consoles de nouvelle génération. C’est un peu déroutant, mais la liste ci-dessus inclut tous les nouveaux jeux lancés avec la console.

Image: Sony

G / O Media peut obtenir une commission

Alors, comment cette liste se compare-t-elle aux listes de lancement précédentes de PlayStation? Eh bien, cela dépend de la gamme avec laquelle vous comparez cela et de ce que vous voulez d’une gamme de lancement. Examinons d’abord la gamme de lancement originale de la PS1, qui comprenait 12 jeux en septembre 1995.

Lancez les jeux PlayStation:

Combat aérien

Battle Arena Toshinden

ESPN Extreme Games

Kileak: l’impératif de l’ADN

Édition du tournoi NBA JAM

Tennis 3D Power Serve

Rayman

Ridge Racer

Street Fighter: le film

Le projet Raiden

Total Eclipse Turbo

Zéro division

Cette gamme a quelques classiques, comme Rayman, Ridge Racer et Air Combat, et contient également de vrais stinkers, comme Street Fighter: The Movie et Kileak: The DNA Imperative. Mais il offre au moins une quantité décente de variété, avec quelques jeux de sport, un jeu de tir, des courses, trois jeux de combat et même un jeu de combat aérien. Un petit quelque chose pour tout le monde!

Comparer cela à la liste actuelle des jeux de lancement PS5 est intéressant car Sony semble essayer la même approche et propose une variété de jeux. Vous disposez de plateformes colorées, de combats de voitures, d’un RPG en monde ouvert, de jeux d’action, de super-héros, de remakes et d’un jeu de tir en ligne. Encore une fois, un petit quelque chose pour tout le monde.

En termes d’exclusivités, c’est une autre histoire, la PS1 offrant sept jeux exclusifs sur sa gamme totale de 12 jeux, soit plus de la moitié. (Vous pourriez également considérer Rayman comme une exclusivité, bien qu’il soit déjà sorti en Europe pour la Jaguar Atari.) En comparaison, la gamme PS5 ne compte que trois jeux exclusifs sur 10.

Image: EA

En 2000, la PS2 a été lancée et a apporté 29 jeux. Cette gamme était beaucoup, beaucoup plus grande que l’offre PS1 et est plus grande que la gamme PS5 actuelle.

Lancez les jeux PlayStation 2:

Noyau blindé 2

DOA2: Hardcore

Guerriers de la dynastie 2

ESPN International Athlétisme

Snowboard ESPN X-Games

Anneau éternel

Evergrace

FantaVision

Gungriffon Blaze

Kessen

Madden NFL 2001

Boîte de nuit

GP de Moto

LNH 2001

Orphen

Maître de billard Q-Ball

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2

Ridge Racer V

Lunette silencieuse

La course du contrebandier

SSX

Street Fighter EX3

Invocateur

Swing Away

Tournoi Tekken Tag

TimeSplitters

Tournoi irréel

Course sauvage sauvage

X-Squad

Près de 30 jeux! Impressionnant. Cependant, comme la plupart des autres files d’attente de lancement de console, il est rempli de vrais jeux oubliables. X-Squad, Q-Ball Billiards Master et quelques bons jeux de sport mais pas excitants. Mais comme les files d’attente de lancement de la PS5 et de la PS1, cette énorme liste est incroyablement diversifiée, offrant aux joueurs des jeux de combat, des jeux de course, des sports extrêmes, des tireurs, de la fantaisie, des RPG, des mechs et même un jeu de puzzle basé sur des feux d’artifice.

En ce qui concerne les exclusivités, c’est presque incroyable, mais la grande majorité des jeux de lancement sur PS2 étaient exclusifs. 21 des 29 jeux disponibles le premier jour n’étaient que sur PS2. Beaucoup resteraient également exclusifs, ne sortant jamais sur d’autres plates-formes comme le GameCube ou la Xbox. Ce n’est plus quelque chose que nous voyons et que nous ne verrons probablement plus jamais. Il n’y a également que quatre jeux cross-gen sur la liste.

Ils ne sont pas tous des bangers – la gamme de lancement de la PlayStation 2 a été vivement critiquée pour son manque d’applications tueuses à l’époque – mais cette gamme contenait certainement une énorme quantité de jeux nouveaux et exclusifs. C’est également un rappel de la popularité de la marque PlayStation à ce moment-là.

Image: Sony / Insomniac Games

En 2006, un an après le lancement de la Xbox 360, la PS3 a été lancée en Amérique avec 14 jeux, soit moins de la moitié du montant lancé par la PS2 six ans plus tôt.

Lancez les jeux PlayStation 3:

Facteur de souffle

Appel du devoir 3

Genji: les jours de la lame

Madden NFL 07

Marvel Ultimate Alliance

Mobile Suit Gundam: Crossfire

NBA 07

NBA 2K7

Besoin de Speed ​​Carbon

Résistance: Chute de l’homme

Ridge Racer 7

Tiger Woods PGA Tour 07

Projet 8 de Tony Hawk

Untold Legends: Dark Kingdom

Moins peut être plus, mais cette gamme PS3 ne prouve pas vraiment que cela est vrai. Marvel Ultimate Alliance est un joyau de jeu et le projet 8 de Tony Hawk était un élément solide de la franchise alors vieillissante. Mais ensuite, vous avez des trucs oubliables ou pires comme Blast Factor, Mobile Suit Gundam: Crossfire et Genji. (Désolé pour Mike Fahey de Kotaku.) Après le lancement incroyablement grand et impressionnant de la PS2, cela ressemblait à un début timide et décevant pour une console PlayStation de nouvelle génération. Cette gamme de lancement alimenterait également un récit selon lequel la PS3 n’avait pas de jeux, ce que Sony ne pouvait pas ébranler pendant des années.

Cette gamme n’était pas seulement plus petite, elle avait aussi beaucoup moins d’exclusivités. Seuls six jeux sur les 14 étaient exclusifs à la PS3. (Et les huit autres étaient des titres cross-gen.) Mais c’est toujours environ la moitié, donc Sony est resté cohérent, même si le nombre total de jeux a chuté.

Je me souviens avoir acheté une PS3 en 2007 et même alors les gens plaisantaient sur le manque de jeux. Compte tenu de la façon dont la PS3 a lutté pendant des années pour rivaliser avec la Xbox 360, cette gamme était un mauvais début pour Sony.

Capture d’écran: Sony

2013 a vu la sortie de la Xbox One et de la PlayStation 4. En novembre, Sony a lancé la PS4 avec 25 jeux, un total qui ne représente que quelques jeux de moins que la gamme de 29 jeux de la PS2.

Lancez les jeux PlayStation 4:

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Blacklight: Rétribution

Call of Duty: Fantômes

Contraste

DC Universe en ligne

FIFA 14

Fleur

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

Just Dance 2014

Killzone Shadow Fall

Truc

LEGO Marvel Super Héros

Madden NFL 25

NBA 2K14

NBA en direct 14

Besoin de vitesse: rivaux

Resogun

Skylanders Swap Force

Formes sonores

Super Motherload

Le PlayRoom (installé sur chaque PS4)

Trine 2: L’histoire complète

Warframe

La PS4 a été lancée avec beaucoup plus de jeux que la PS3 et quelques-uns, comme Warframe, étaient gratuits. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps à jouer à Warframe sur ma PS4 parce que le seul autre jeu que j’avais était Battlefield 4 et il était totalement cassé au lancement. Le reste de la gamme était un mélange de jeux décents, mais rien de trop excitant ou ce que vous pourriez appeler une application tueur. Le meilleur jeu du groupe était probablement Resogun, un jeu de tir de style arcade auquel j’ai joué de temps en temps pendant quelques années après son lancement.

Alors que la PS4 avait plus de jeux (et quelques jeux gratuits), c’était surtout beaucoup de titres cross-gen, 18 sur 25 pour être précis. C’était encore l’époque où nous recevions deux matchs NBA chaque année, mais nous avons également eu d’autres jeux cross-gen comme Call of Duty: Ghosts, Injustice, Skylanders et LEGO Marvel Super Heroes. Ces jeux n’étaient pas terribles, mais ils n’étaient pas vraiment meilleurs sur PS4 que sur PS3. Et avec seulement quatre jeux exclusifs, la plus petite quantité disponible au lancement pour une console Sony à ce jour, la tendance «la moitié de la gamme étant exclusive» était rompue. Je suppose que quelqu’un s’en souciait.

Nous avons eu Knack, un personnage et un jeu qui est devenu plus célèbre aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été en 2013. Un jour, nous aurons un Knack 3 et Internet pourrait exploser à cause de tous les mèmes et blagues.

Terminons ceci avec quelques statistiques!

Lineup de lancement PS1 Nombre total: 12Jeux exclusifs: 7Jeux cross-gen: 0 Lineup de lancement PS2 Nombre total: 29Jeux exclusifs: 21Jeux cross-gen: 4 Lineup de lancement PS3 Nombre total: 14Jeux exclusifs: 6Jeux cross-gen: 8 Lineup de lancement PS4 Nombre total: 25Jeux exclusifs: 4Jeux cross-gen: 18 Lineup de lancement PS5 Nombre total: 10Jeux exclusifs: 3Jeux cross-gen: 5

Tout comme pour la gamme Xbox Series X / S, la gamme de lancement officielle de la PS5 est plus déroutante à cerner que celle des consoles précédentes. De nombreux jeux sont portés, remasterisés ou réédités de différentes manières, et de nombreux jeux arrivent sur PC et une seule console, ce qui rend difficile de définir ce qu’est une véritable exclusivité et ce n’est pas. Comme je l’ai déjà dit, les frontières entre les jeux exclusifs et les jeux de lancement s’estompent d’une manière que nous n’avons jamais vraiment vue, ce qui rend plus difficile d’expliquer avec précision et concision ce qui est et ce qui n’est pas un jeu de lancement en 2020.

Photo: Sony

Par exemple, la PS5 est lancée avec un tas de jeux PS4 auxquels les membres PS Plus auront accès dès le premier jour. Ce sont des jeux de lancement? Devrions-nous les compter? Si tel est le cas, vous pourriez faire valoir que chaque jeu PS1 aurait dû être considéré comme un jeu de lancement pour la PS2, car cette console avait une compatibilité descendante. Je ne sais pas s’il y a une bonne réponse, je suis juste ici pour fournir des données et des statistiques et ma propre opinion.

Comme je l’ai dit dans le blog de comparaison de la gamme Xbox, la vraie question que vous devez vous poser est de savoir si vous préférez de nouveaux jeux brillants de qualité moyenne ou d’anciens favoris fiables avec des graphismes améliorés. Répondez-y, et vous saurez mieux si vous trouverez la gamme de lancement d’une console donnée valant le coût initial d’admission.