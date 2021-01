Cette Nintendo 2021 a beaucoup à célébrer puisque des sagas comme The Legend of Zelda, Metroid ou Pokémon ont des années. Bien que nous ne sachions pas ce qu’ils auront préparé, actuellement le Big N célèbre l’anniversaire de son icône, et nous sommes dans le 35e anniversaire de Super Mario. Dans cette célébration, Nintendo a lancé Super Mario 3D All-Stars, une compilation de certains Mario 3D, Super Mario Bros.35, un Battle Royale avec différents événements comme celui qui vient d’être annoncé, ou le lancement d’un Game & Watch spécial de Super Mario Bros. Un autre lancement qui commémore les 35 ressorts du plombier est Super Mario 3D World + Bowser´s Fury, un titre qui sortira le 12 février sur Nintendo Switch.

Nouvel amiibo compatible avec Bowser’s Fury

Il y a quelques années, Super Mario 3D World est sorti sur Wii U, étant un best-seller. Maintenant, Nintendo lancera ce jeu sur Nintendo Switch avec une incitation, Bowser´s Fury. Quand il a été annoncé pour Nintendo Switch, ils ont été dévoilés deux nouveaux amiibo, et est que Mario Felino et Peach Felina rejoignent la collection de figures interactives. Ces amiibo seront mis en vente le même jour que le jeu, bien que leur fonction soit encore inconnue.

Bien que nous connaissions peu d’informations sur Bowser’s Fury, Nintendo a montré hier une nouvelle bande-annonce où plus de détails pouvaient être vus. Dans cette bande-annonce, nous avons pu voir que c’est une sorte de monde ouvert, comme s’il s’agissait d’un monde de Super Mario Odyssey, dans lequel Bowsy, et évidemment, Bowser ont un rôle de premier plan. Ces personnages ont déjà leur propre amiibo: Bowser de Super Smash Bros., Super Mario Odyssey et Mario Party 10, et Bowsy de Super Smash Bros.On aurait aimé voir de nouvelles figurines d’entre eux, mais néanmoins, pour l’instant ce ne sera pas comme ça, bien que Nintendo a confirmé que ces amiibo auront compatibilité avec Super Mario 3D World + Bowser´s Fury et qu’il y aura du nouveau stock dans les magasins afin que personne ne soit laissé sans eux.

