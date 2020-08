Pokémon

Pokémon Go a reçu de puissants formulaires Mega Evolution avec la dernière mise à jour de Niantic. Il n’y a que quelques créatures qui peuvent être évoluées pour le moment, et l’une d’entre elles comprend Vénusaur que vous pouvez combattre dans les méga raids. Afin de vaincre rapidement et ainsi obtenir plus de Mega Energy, vous découvrirez ici la faiblesse de Mega Venusaur et des compteurs appropriés pour vous aider à le battre.

Bien qu’il y ait beaucoup d’événements Pokémon Go à prévoir en septembre, Niantic en organisera une fois par semaine sur le thème de la dernière forme d’évolution. Celles-ci auront lieu du 1er au 7 septembre, 11 au 17, puis enfin du 22 au 28. Cela rend le mois prochain chargé et passionnant pour les formateurs du monde entier.

Mais, avant que le mois prochain n’arrive et ne rend naturellement 2020 encore pire, vous découvrirez ci-dessous la faiblesse de Mega Venusaur ainsi que des compteurs pour le battre et obtenir Mega Energy.

Pokémon Go Mega Venusaur et ses faiblesses

Mega Venusaur a un faible pour les attaques de feu, de vol, de glace et de psychique, ce qui signifie que les compteurs Pokémon Go appropriés incluent Mewtwo et Heatran.

Alors que Mewtwo et Heatran sont deux combattants notables pour exploiter la faiblesse de Mega Venusaur, d’autres compteurs possibles incluent Reshiram, Charizard et Alakazam.

La liste de créatures ci-dessus devrait être suffisante pour affronter l’opposition, mais vous voudrez terminer le raid le plus rapidement possible.

En effet, plus vous terminez le raid rapidement, plus vous recevez de Mega Energy en récompense. Et il vous en faut pas mal pour compléter les évolutions.

De combien de Mega Energy avez-vous besoin pour Venusaur?

Vous avez besoin de 200 Mega Energy pour Mega Evolve Venusaur dans Pokémon Go.

Une fois que vous avez la quantité requise de Mega Energy, vous faites ensuite évoluer Venusaur dans Pokémon Go en visitant son profil.

Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton sous Power Up et la transformation se terminera.

Sachez qu’un Mega Evolve ne dure que quatre heures et que vous ne pouvez en avoir qu’un à la fois.

Cela signifie que si vous Mega Evolve Venusaur bien que vous ayez déjà Mega Charizard, Charizard reviendra à son état normal.

