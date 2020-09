Pokémon

Pokémon Go est maintenant au milieu d’un nouveau mois et il y a beaucoup à prévoir pour les fans. Il y a actuellement un événement Mega Raid avec ses propres tâches et récompenses, et cet événement offre aux fans la possibilité de débloquer Mega Pidgeot et d’obtenir un Lotad brillant. Il y aura plus de méga événements au cours du mois, ce qui changera la gamme Shadow pour Team Go Rocket. Mais avant que cela ne se produise, vous découvrirez ici comment battre Arlo en septembre 2020 dans Pokémon Go en connaissant les compteurs et la faiblesse de Steelix.

L’événement Mega Raid se terminera le 7 de ce mois. Les Pokémon Go Mega Events se poursuivront ensuite du 11 au 17, puis du 22 au 28. Et c’est le deuxième événement où la composition de Shadow pour Team Go Rocket va changer.

Ce guide sera mis à jour lorsque les nouvelles formations seront connues, mais – pour le moment – vous découvrirez ci-dessous comment battre Arlo en septembre 2020 en exploitant la faiblesse de Steelix avec des compteurs appropriés.

N’oubliez pas, formateurs! Du mardi 1er septembre 2020 au lundi 7 septembre 2020, votre objectif sera de réaliser autant de méga raids que possible! Rassemblez Mega Energy pour Mega Evoluez votre Pokémon et sentez-vous comme un héros dans vos batailles de raid! pic.twitter.com/vV6EIPZ6pb – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 1er septembre 2020

Comment battre Arlo dans Pokémon Go en septembre 2020

Pour battre Arlo dans Pokémon Go en septembre 2020, vous devrez surmonter sa liste de créatures.

Cela signifie que vous devrez battre des joueurs comme Pineco, Steelix et Scizor pour vaincre Arlo en septembre 2020 dans Pokémon Go.

Vous trouverez ci-dessous la liste des leaders de Team Go Rocket:

Première ligne:

Ligne deux:

Charizard

Blastoise

Steelix

Ligne trois:

Salamence

Dragonite

Scizor

Points faibles et compteurs de Pokémon Go Steelix

Steelix a un faible pour les attaques de type Feu, Eau, Sol et Combat dans Pokémon Go, donc les compteurs possibles incluent Lucario et Machamp.

Les autres Pokémon possibles à utiliser comme compteurs pour exploiter les faiblesses de Steelix incluent Conkeldurr, Breloom et Blaziken.

Le Pokémon de type Acier et Sol est un adversaire possible du deuxième tour lors du combat contre Arlo, mais il y a d’autres concurrents qu’il a dans sa manche.

Compteurs Pokémon Go Arlo Septembre 2020

Vous trouverez ci-dessous une liste de créatures que vous pouvez utiliser comme marqueurs pour Arlo dans Pokémon Go pour septembre 2020:

Pineco – faible pour le feu, le vol et le rock

Machamp

Rhyperior

Victini

Entei

Volcarona

Charizard – faible pour le rock, l’électricité et l’eau

Rhyperior

Tyranitar

Golem

Terrakion

Blastoise – faible à l’herbe et électrique

Zapdos

Raikou

Electivire

Breloom

Salamence – faible pour Ice, Fairy, Dragon et Rock

Articuno

Mamoswine

Glaceon

Jynx

Dragonite – faible pour la glace, la fée, le dragon et le rocher

Mamoswine

Articuno

Glaceon

Jynx

Scizor – faible pour tirer

Entei

Volcarona

Blaziken

Reshiram

