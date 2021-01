Pour ceux qui sont plus friands d’histoires d’horreur classiques, le nom de Howard Phillips Lovecraft vous est sûrement familier, l’écrivain américain qui, au début du XXe siècle, a posé bon nombre des fondations actuelles du terreur psychologique, et se réjouira de la prochaine arrivée de Conarium, ongle aventure de puzzle à la première personne dont la mise en scène est très inspirée des œuvres de cet auteur, ce point où la raison vacille et doute de ce qu’est la réalité et de ce qui ne l’est pas. Ce titre a déjà une date prévue pour atterrir dans l’eShop de la console Joy-Con, plus précisément le prochain 4 février, et en attendant, nous avons un gameplay où nous pouvons voir le jeu en mouvement dans la première demi-heure du départ, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Gameplay de Conarium (Nintendo Switch)

Conarium est un jeu d’horreur cosmique époustouflant dans lequel vous découvrirez un scénario captivant mettant en scène quatre scientifiques essayant de défier ce que nous considérons normalement comme les limites «absolues» de la nature. L’histoire, inspirée du roman de HP Lovecraft «Dans les montagnes de la folie», raconte, pour la plupart, des événements après l’histoire originale. En tant que Frank Gilman, vous vous réveillez dans une pièce pleine de bruits étranges et répétitifs. Un dispositif unique projette des motifs de lumières qui exécutent une danse macabre sur les murs. Sans aucun souvenir autre que d’être à Upuaut, une base antarctique près du pôle Sud, vous tombez sur un endroit désert et sentez que quelque chose ne va vraiment pas. D’une manière ou d’une autre, sachant que vous ne pouvez pas être guidé par vos souvenirs, vous vous sentez vulnérable, une sensation familière, mais en même temps choquante, de faire partie d’un tout étrange … Vous découvrirez bientôt que vous êtes mort en utilisant l’appareil pendant l’expédition, mais que vous êtes revenu à la vie avec certaines altérations subtiles, en parlant de souvenirs étranges et de lieux inconnus. Vous avez perdu quelque chose d’important ou acquis quelque chose de sinistre … Explorez la base antarctique, ainsi que des rêves et des visions. Étudiez les indices, débloquez des secrets et évitez à tout prix les êtres macabres. Caractéristiques principales:

Une histoire d’horreur cosmique intense pleine de suspense, de secrets et de quelques références cachées.

Graphiques sinistres et magnifiques créés avec le moteur Unreal 4.

Diverses fins.

Une bande-son envoûtante adaptée à l’environnement.

