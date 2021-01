Souhaitant savoir si vous êtes l’un des gagnants du Concours # 9AniversarioNextN? Vendredi dernier, nous avons annoncé tous les gagnants des cadeaux physiques, mais, comme vous le savez, à notre neuvième anniversaire, nous nous sommes réunis avec plus de 100 prix à distribuer parmi toutes les activités que nous menons, il y a donc encore des dizaines de prix à annoncer! Cette même semaine nous annoncerons les trois groupes de récompenses numériques, qui auront 23 gagnants par lot répartis parmi les 23 que vous rencontrerez aujourd’hui, et les autres lots avec les mêmes gagnants que nous annoncerons sur le Mercredi 20 et vendredi 22 janvier 2021.

Et maintenant, nous vous laissons avec les 23 premiers lauréats des prix numériques!

GAGNANTS # 9AniversarioNextN – CADEAUX NUMÉRIQUES: tour 1/3

Jurassic World Evolution: Complete Edition – Guileak Quiplash 2 InterLASHional – uwu5000 Overpass – xscapedavid606 TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 – Jose_p_vf Hunting Simulator 2 – aleblasco39 Tennis World Tour 2 – ivalice27 Monster Truck Championship – Guillesariegos MotoGP 20 – CODE A_Reolid_81 Pinstripe – ieNcodeChannel Ghostrunner – batiusuario Horace – LechuCronicas Journey to the savage planet – fermingamboa Terraria – niko_valen2524 Kunai – 182angel182 1971 PROJECT HELIOS – LegendOfVaati PROFESSOR RUBIKS – CrisIms Theirez Uhara BlueRift North & South Kawase BaZooKa! – Champs de bataille iLadyUva WWE 2K – 7Salguero

Félicitations à tous! Nous vous contacterons sous peu par message Twitter privé pour vous remettre votre prix. Au reste des participants, ne perdez pas espoir: rappelez-vous qu’il reste encore 46 jeux vidéo à partager!

