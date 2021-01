Après avoir annoncé des dizaines de récompenses au cours des dernières semaines, cela touche à sa fin! Et c’est qu’il suffit de mettre la liste des 23 derniers lauréats du Concours # 9AniversarioSuivantN pour que ce neuvième anniversaire se termine, dans un événement où plus de 100 cadeaux ont été distribués parmi toutes les activités que nous avons menées. Donc, si vous n’êtes pas venu dans le tour des gagnants des cadeaux physiques, ou dans le premier tour des 23 gagnants numériques, ou dans le second, au moins nous espérons que votre nom apparaîtra dans la liste que nous vous laisserons ci-dessous. Et maintenant, nous vous laissons avec les 23 derniers lauréats des prix numériques!

GAGNANTS # 9AniversarioNextN – CADEAUX NUMÉRIQUES: ronde 3/3

Willy Jetman – tony_miglez Willy Jetman – Underkexgp Alpaca Ball: Allstars – Simulateur de parc à thème Pometa2001 – Simulateur de parc à thème Angelito0209 – FinaLoCe Need for Speed Hot Pursuit Remastered – madelg_ Bleep Bloop – volettus Bleep Bloop – hero_of_sky Bleep Bloop – NoBTetsujin Defentron – Raidori4 Defentron – Barefoot_rain Defentron – Sersoker Defentron – davidmj79 Eternum Ex – caligulaman87 Eternum EX1 – StarPIatinum 98 externum Eternum1389 Planekester1989 – Shakestern Eternum E138 Planekester1989 – Planekester1989 externum Ex160 Planekester1989 – externum Eternum7 Avion 0223blh Shakes on a Plane – MonicaToled0 Missile Command: Recharged – Daniel7Fdez Missile Command: Recharged – Shharv PONG Quest – Pousibet PONG Quest – Realmelano

Félicitations à tous les gagnants! Nous vous contacterons sous peu par message Twitter privé pour vous remettre votre prix. Pas sur la liste? Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous vous avançons que Février va être plein de surprises 😉 Et souviens-toi que cette 2021 nous célébrons une décennie! Se remettre du neuvième anniversaire sera difficile, mais nous essaierons! Merci à tous d’être là, à bientôt!

