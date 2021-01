Souhaitant savoir si vous êtes l’un des gagnants du Concours # 9AniversarioNextN? Le vendredi 15 janvier 2021, nous avons annoncé tous les gagnants des cadeaux physiques, lundi 18 dernier, au premier tour de 23 gagnants numériques … et comme vous le savez, à notre neuvième anniversaire nous nous sommes réunis avec plus de 100 prix à distribuer parmi toutes les activités nous l’avons fait, il reste donc encore des dizaines de prix à annoncer! Aujourd’hui, nous allons annoncer 23 autres gagnants, et seuls les 23 restants seront laissés pour annoncer le Vendredi 22 janvier 2021!

Et maintenant, nous vous laissons avec les 23 seconds lauréats des prix numériques!

GAGNANTS # 9AniversarioNextN – CADEAUX NUMÉRIQUES: ronde 2/3

PGA TOUR 2K21 – Gdelfindavila Red Wings: Aces of the Sky – hoopdreams1 Red Wings: Aces of the Sky – Juan_AG_Romero Morbid: the Seven Acolytes – Juampamc156 Morbid: the Seven Acolytes – carlotalf7 Morbid: the Seven Acolytes – Chronosika_Jinguji Ashes: Avant les cendres de Jessika_Jinguji: Txustra SpongeBob Réhydraté – carlosmd83 Ash of Gods – Bykeru99 Samurai Shodown – SayanCatx Trials of Mana – Esoteru Warhammer 40,000: Mechanicus – smashbroscar Fairy Tail – DirtSix6Six Windbound – arratostada Sing Queen – MayLuni16 Ghost Singy Attcepbusters 13 – Arratostada Sing Queen – MayLuni16 Fantôme Attorney : The Video Game Remastered – hyrulen Atelier Lulua: The Scion of Arlan – LongDaysOf Nelke & the Legendary Alchemists – RamiroRC13 Redeemer: Enhanced Editon – Awesome0536 Oniria Crimes – verobr77 Oniria Crimes – catnnaps

Félicitations à tous! Nous vous contacterons sous peu par message Twitter privé pour vous remettre votre prix. Au reste des participants, ne perdez pas espoir: rappelez-vous qu’il y a encore 23 jeux vidéo à distribuer vendredi prochain!

L’article Gagnants du concours # 9AniversarioNextN – 23 cadeaux numériques (ronde 2/3). Êtes-vous parmi les chanceux? C’est un NextN Original: Nintendo News! Toutes les actualités Nintendo Switch!.