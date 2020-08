Image: Kotaku

Si vous êtes fan du personnage de bande dessinée King Shark, la semaine dernière a été un régal. Nous avons annoncé deux versions différentes et nouvelles de King Shark lors de l’événement FanDome en ligne de DC. Un du nouveau film Suicide Squad et un du nouveau jeu Suicide Squad. Alors pour fêter ça, je vous ai demandé à tous de montrer un peu d’amour au roi.

Notre image gagnante cette semaine vient de Edregis qui décide de sauter le requin. Très méta de vous.

Image: edregis

Voici quelque chose de drôle à propos de tout ce truc « Jump the shark »: le moment célèbre s’est produit dans la cinquième saison de Happy Days lors de l’un des épisodes les plus regardés de la série. Le spectacle durerait encore six saisons. Il n’est donc pas vraiment exact d’appeler cela au moment où la série «a sauté le requin». Cela se produirait sans doute plusieurs fois après cet épisode.

G / O Media peut obtenir une commission

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter le message original pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-uns de mes favoris.

sciteach remporte le prix du «Laziest King Shark». Image: voir ci-dessus. MonoArtan remporte le prix du » Rendez-vous le plus excitant « . Image: voir ci-dessus. Sharpeofhte95th reçoit le prix pour » Greediest Sharks! » Image: voir ci-dessus. PCDania remporte le prix du mini-jeu Hardest Fall Guys. » Image: voir ci-dessus. Ashley Floofy Fox remporte le prix de » Most Tech Savy King Shark « . Image: voir ci-dessus. badonkagronk reçoit le prix du » meilleur pantalon « . Image: voir ci-dessus. Barry Wombleton remporte le prix du » Requin le plus sexy du roi « . Image: voir ci-dessus. Busa remporte le prix de la « meilleure écriture » Image: Voir ci-dessus. Notparticipatingthehype obtient le prix du » Oldest King Shark « . Image: voir ci-dessus. Et enfin, richardrare1 remporte le prix de » Dumbest Kids « . Image: voir ci-dessus.

Attention: nous entrons dans une nouvelle ère de «concours de magasin». Le club interdit a été retiré. Va-t-il revenir? Peut être! Ou peut-être que quelque chose d’autre prend sa place. Pensez à cela comme à l’événement DC New 52 il y a quelques années, mais espérons-le pas aussi mauvais.

Honnêtement, je crains de jeter des morceaux dans le sol ou de devenir obsolète. Donc, avec ce changement de format, j’ai pensé que c’était le bon moment pour tout secouer. Le changement est effrayant, mais j’espère que vous resterez tous dans les parages et apprécierez ce qui va arriver!

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain où je serai de retour avec un nouveau concours « Boutique ».