Capture d’écran: Kotaku / The Bodine

La semaine dernière, nous avons décidé de nous concentrer sur un robot sans nom, travailleur et négligé qui faisait juste son travail. Ce robot a enfin pu voir le monde, puis certains, grâce à vous et à vos compétences Photoshop.

Notre image gagnante cette semaine vient de La Bodine qui crée le boss ultime: un robot utile. Terrifiant! Appelez les créateurs de Black Mirror!

Image: voir ci-dessous

Un peu de courbe cette semaine, mais vous avez tous fait du bien pour trouver des façons intéressantes d’incorporer ce robot de balayage. Bien sûr, nous avons des conneries Sonic, mais bon, peut-être que le robot peut nettoyer ça !?

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter le message original pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-uns de mes favoris.

G / O Media peut obtenir une commission

Mono Artan remporte le prix du « Meilleur rameur..Personne ». Image: voir ci-dessousRichardrae1 remporte le prix du « Bot de balayage le plus meurtrier ». Image: voir ci-dessousCecil Banon obtient le prix du « Sweeper le plus économe ». Image: voir ci-dessousVerdigrhys décroche le prix du «pire niveau de Katamari». Image: voir ci-dessousNeuroplastique remporte le prix du «meilleur curleur». Image: voir ci-dessoussciteach remporte le prix du « Nettoyeur le plus secret ». Image: voir ci-dessousEdregis reçoit le prix du «Nettoyant le plus efficace». Image: voir ci-dessousIndy voyou obtient le prix de «Smartest Joke. Tellement intelligent. Nous sommes tous impressionnés. » Image: voir ci-dessousPCDania remporte le prix du «personnage le plus étrange du LOTR». Image: voir ci-dessous Et enfin, Le frère négligé de Yoda me rappelle pourquoi j’avais un club interdit … Image: Voir ci-dessous

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain où je serai de retour avec un nouveau concours « Boutique ».

Et découvrez tous nos précédents gagnants ici!