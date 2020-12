Cela vous arrive-t-il? Vous aimez un jeu vidéo, et vous voulez en savoir plus, ou en savoir plus sur son univers … et il s’avère que vous découvrez qu’il existe un manga officiel! Et quelle meilleure façon de se plonger dans une série? Eh bien c’est le cas de Traversée d’animaux, et celui dont nous venons vous parler aujourd’hui est celui écrit par Sayori Abe entre 2002 et 2011, c’est-à-dire une époque où ce mangaka a eu l’opportunité d’entrer dans la série avec le premier jeu vidéo (sorti en 2001 sur Nintendo 64 au Japon, et entre 2002 – 2004 en Amérique et en Europe sur Nintendo GameCube), ainsi que Animal Crossing: Wild World (NDS – 2005), Animal Crossing: City Folk (Wii – 2008), un an avant la sortie de New Leaf sur Nintendo 3DS.

Cette série ne comptait que 5 publications, certains ont touché 200 pages, dans lesquelles Abe nous raconte, d’un point de vue très amusant, des histoires et anecdotes de son passage à Animal Crossing du point de vue de Sayorin, votre villageois a créé pour le jeu. Le format choisi par le dessinateur était le “4-koma”, c’est-à-dire des histoires de 4 vignettes qui nous présentent des voisins qui sonneront sûrement comme vous, des expériences habituelles auxquelles le protagoniste est confronté ou simplement des situations quotidiennes petites mais très curieuses d’un villageois, ou dans ce cas un villageois! Aimeriez-vous connaître l’une de ces histoires? Norma Editorial, qui nous a amené ce manga en Espagne, a des aperçus de certains volumes sur les fiches produits.

En pensant à ceux qui ont découvert la franchise avec le récent Animal Crossing: New Horizons, ou même à ceux qui ont vécu avec elle toute une vie, Aujourd’hui mardi 8 décembre 2020 nous vous apportons le Concours #AnimalCrossingManga, dans lequel vous pouvez gagner les 5 volumes de cette série amusante créée par Sayori Abe publié en espagnol par Norma Editorial. Et que devez-vous faire? Nous vous le dirons alors!

Comment gagner le concours #AnimalCrossingManga? Le manga 5 Animal Crossing de Sayori Abe à gagner!

Les étapes pour participer au concours #AnimalCrossingManga sont très simples, il vous suffit de faire ce qui est indiqué ci-dessous:

1 . Suivez NextN sur Twitter

2. Retweetez ce tweet:

TWEEEEEEEEEEEEEEET – MISE À JOUR EN QUELQUES SECONDES!

3. Répondez à notre tweet, ou rédigez un nouveau tweet mentionnant NextN (@NextNnet), avec le hashtag #AnimalCrossingManga, nous dire qu’est-ce que vous aimez le plus dans la série Animal Crossing (pas le manga en particulier).

Voir également

Avez-vous autre chose à savoir? Eh bien quoi il n’y a pas de limite à la participation, Et que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers! Le concours commencera à partir de 11 h 00 le mardi 8 décembre 2020, se terminant à 23 h 59 le même jour (Temps péninsulaire espagnol en tout cas). Le concours est limité aux résidents d’Espagne, Nous sommes désolés pour cet inconvénient!

Règlement complet du #AnimalCrossingManga Contest 08/12/2020

Afin de ne pas allonger cet article, vous trouverez les bases complètes, lecture essentielle, dans un post sur notre forum «NextN Contests». Fondamentalement, ce que vous devez faire est là-haut, mais dans l’article, nous expliquons toutes les limitations qui peuvent exister. Il sera entendu que si vous participez, c’est parce que vous connaissez et êtes d’accord avec les bases complètes discutées dans le post du concours.

RÈGLEMENT COMPLET #AnimalCrossingManga CONCOURS 08/12/2020

en relation