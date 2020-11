Cette semaine, nous avons un concours de l’héritage des ancêtres! Et de quoi s’agit-il? Imaginez bien pouvoir choisir entre quatre nations de premier plan, entre Vikings, Anglo-Saxons, Allemands et Slaves. D’accord? Maintenant, visualisez comment vous menez votre armée à la victoire, en combattant dans d’énormes batailles d’escouade à travers l’Europe, en livrant de féroces batailles rangées, mais aussi en profitant du terrain, en combinant la gestion des ressources avec la construction de base, car cela ne fonctionne pas. va tuer des ennemis, et c’est tout, car c’est un jeu vidéo de stratégie en temps réel pleine d’action qui essaie d’être fidèle à l’histoire, et s’inspire des événements bien connus du Moyen Âge. Tu veux en savoir plus? Eh bien, regardez cette bande-annonce!

Avez-vous aimé la bande-annonce sur ces lignes? À propos, le jeu contient également des textes en espagnol. Dites-vous que Ancestors Legacy est un autre de ces jeux vidéo spéciaux que Meriem Games a apporté au format physique en Espagne, dans ce cas une édition Day One qui ajoute sa bande originale et un artbook numérique à télécharger. Souhaitez-vous l’obtenir? Eh bien, nous allons vous faciliter la tâche grâce au copie physique que nous pouvons tirer au sort grâce à Meridiem Games.

Comment gagner le concours #AncestorsLegacy? L’enjeu est une édition physique du premier jour d’Ancestors Legacy pour Nintendo Switch!

Les étapes pour participer au concours #AncestorsLegacy Ils sont très simples, il suffit de faire ce qui est indiqué ci-dessous, mais la première chose que vous devez savoir est que c’est un Jeu vidéo PEGI18, Pour ce que Seules les personnes de plus de 18 ans résidant en Espagne peuvent participer. Lorsque nous contacterons le gagnant, nous comparerons cette exigence afin de lui envoyer le jeu.

1 . Suivez NextN sur Twitter

2. Suivez Meridiem Games sur Twitter

3. Retweetez ce tweet:

⚔️DRAWING🪓Gagnez DAY ONE Ancestors Legacy #NintendoSwitch édition physique!

1⃣Suivez @NextNnet

2⃣Suivez @MeridiemGames

3⃣RT ce tweet

4⃣Répondez avec #AncestorsLegacy

⚠️PEGI18

⏳👉Jusqu’à 23h59 le 15/11/20!

😱 PARTICIPATION ILLIMITÉE!

✅BASES, REMORQUE ET INFO👇https: //t.co/JuYQ5Yt2o4 – NextN.net (@NextNnet) 9 novembre 2020

Quatre. Répondez à notre tweet, ou rédigez un nouveau tweet mentionnant NextN (@NextNnet), avec le hashtag #AncestorsLegacy (ou #ANCESTORSLEGACY) commentant ce que vous voulez sur ce jeu vidéo.

Voir également

Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir? Eh bien quoi il n’y a pas de limite à la participation, et que vous disposez de suffisamment d’espace pour participer, car il commencera à partir de 10 h 00 le lundi 9 novembre 2020, se terminant à 23 h 59 le dimanche 15 novembre 2020 (Temps péninsulaire espagnol en tout cas). Le concours est limité aux résidents d’Espagne, Nous sommes désolés pour cet inconvénient! Et nous insistons, pour participer, Vous devez avoir plus de 18 ans!

Si vous souhaitez plus d’informations sur les bases, visitez les bases complètes pour en savoir plus!

Bases complètes du concours #AncestorsLegacy

Afin de ne pas allonger cet article, vous trouverez les bases complètes, lecture essentielle, dans un post sur notre forum «NextN Contests». Fondamentalement, ce que vous devez faire est là-haut, mais dans l’article, nous expliquons toutes les limitations qui peuvent exister. Il sera entendu que si vous participez, c’est parce que vous connaissez et acceptez les bases complètes commentées dans le post du concours.

RÈGLEMENT COMPLET DU CONCOURS #AncestorsLegacy 9/11

en relation