The World Next Door est un jeu indépendant intéressant que nous pouvons également télécharger dès maintenant.

Il perpétue la tradition bénie de l’Epic Games Store, qui propose un ou deux titres gratuits tous les jeudis pour offrir des heures de jeu aux utilisateurs du service sur PC. Au cours des sept derniers jours, nous avons pu télécharger le jeu vidéo indépendant particulier Le textorciste. Et entre les deux jeux gratuits de cette semaine vient une proposition galactique.

Elite Dangerous est un jeu spatial à succès désormais gratuit sur Epic Games StoreNous parlons d’Elite Dangerous, qui peut désormais être téléchargé sans frais supplémentaires, comme nous vous l’avions prévenu il y a quelques jours. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un énorme simulateur spatial en ligne qui est au pied du canyon depuis longtemps, et qui se prépare à recevoir très prochainement Odyssey, sa nouvelle extension. Pouvoir le télécharger gratuitement, c’est une occasion en or de plonger dans vos galaxies.

L’autre jeu disponible cette semaine est The World Next Door, un indie intéressant qui parie sur un récit élaboré et intéressant, offrant un système de combat original, avec batailles de puzzle. Cela vous rappellera les romans visuels les plus populaires.

Le magasin des propriétaires de Fortnite a également annoncé que la semaine prochaine, nous pourrons télécharger MudRunner, un jeu de vitesse curieux dans lequel nous conduirons des véhicules tout-terrain lieux extrêmes de la Sibérie. Non seulement l’habileté au volant sera la clé, mais aussi l’orientation, car pour atteindre l’objectif, nous aurons la seule aide d’une carte et d’une boussole.

