Disney + arrivera bientôt au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine. Si vous attendez le service de streaming et que vous êtes un joueur Fortnite, nous avons une excellente nouvelle pour vous. Comme certains titres le suggèrent, Battle Royale offrira des abonnements pour profiter de tout le contenu Disney +.

Grâce à cette collaboration entre Epic Games et Disney, les joueurs pourront obtenir plusieurs mois de Disney +. Pour profiter de la promotion, vous n’avez qu’à remplir une seule condition dans Battle Royale: acquérir des V-Bucks.

Epic Games a expliqué le processus pour obtenir la récompense sans frais supplémentaires et pour une durée limitée. Malheureusement, la promotion ne sera pas disponible dans toutes les régions

Vous pouvez donc obtenir Disney + gratuitement grâce à Fortnite

Pour obtenir un abonnement gratuit à Disney + via Fortnite, les joueurs doivent acheter un nombre illimité de V-Bucks. Epic a expliqué que les achats de la devise via des cartes de crédit en jeu ou avec des cartes prépayées sont valides.

Il est important de préciser que, pour obtenir les mois Disney +, vous devez acheter des PaVos et non faire des achats avec la devise Battle Royale. Une fois la première exigence remplie, vous devriez visiter ce lien et suivre les instructions.

Ceux qui profitent de la promotion doivent ouvrir un compte Disney +, accepter leur contrat d’abonnement et fournir un mode de paiement valide. Comme nous l’avons mentionné, tous les joueurs ne pourront pas obtenir un abonnement.

La récompense pour l’achat de PaVos ne sera disponible que dans certains pays d’Europe et des États-Unis. Il ne s’applique à aucun pays d’Amérique latine. La promotion débutera le 10 novembre et se terminera jusqu’au 31 décembre de cette année.

Nous faisons équipe avec @DisneyPlus 🎉 À partir du 10 novembre à 19 h HE, obtenez jusqu’à 2 mois de Disney + à nos frais, lorsque vous effectuez un achat en argent réel dans le jeu. Nouveaux abonnés Disney + âgés de 18 ans et plus uniquement. Certains pays uniquement, l’offre varie selon les pays. Découvrez plus: https://t.co/8C5WhmQOzd pic.twitter.com/fegBKyeUOe – Fortnite (@FortniteGame) 6 novembre 2020

Les joueurs ne pourront gagner qu’un seul code d’offre par compte Batttle Royale éligible. Chaque utilisateur devra décider de continuer à payer pour le service ou d’annuler son abonnement une fois ses mois d’essai terminés. Tous les codes obtenus grâce à cette promotion expireront le 31 janvier 2021.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Il arrivera la semaine prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.