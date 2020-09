Nous continuons à connaître les détails du compte-gouttes de Sony concernant Rétrocompatibilité PS5. Il y a quelques jours, il était officiellement annoncé que la PS5 serait rétrocompatible avec 99% des jeux PlayStation 4, mais une liste complète n’a pas été fournie. Maintenant, nous connaissons quelques détails supplémentaires, grâce à une mise à jour de la page officielle de la nouvelle console.

Les nouveautés révélées sont liées à la amélioration des performances du jeus; pour l’instant Sony précise que sur PS5 on peut profiter de « fréquences d’images plus élevées et plus fluides dans une sélection de Jeux PS4 et PS VR». Ceci est très positif dans le cas des jeux avec des problèmes de framerate, bien que cela n’ait pas été spécifié, par exemple, si un jeu qui tournait à l’origine à 30 images par seconde fonctionnera à 60 ou plus sur la PS5.

D’un autre côté, le site officiel PS5 Il est important de noter que la console sera 100% compatible avec PS VR (à défaut de savoir si un nouvel appareil pour le remplacer est annoncé) et qu’elle offrira «la possibilité aux développeurs de permettre aux joueurs de mettre à jour leurs jeux PS4 numériques et sur disque à la version numérique de PS5 ».

Une fois que nous avons inséré le disque PS4 dans la nouvelle console, une version numérique de la PS5 sera téléchargée; Chaque fois que nous voulons jouer, nous devons avoir le disque inséré comme une « clé ». Si nous obtenons une édition numérique PS5, nous ne pourrons pas jouer à nos jeux PS4 sur disque, mais nous pouvons jouer à des jeux PS4 numériques achetés sur le PS Store (ou téléchargés sur PS Plus, par exemple).