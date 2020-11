Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme vous le savez sûrement, Microsoft a déjà envoyé quelques consoles aux médias et ils ont eu l’opportunité non seulement de les ouvrir, mais aussi de les tester avec quelques titres qui seront disponibles au lancement. En le tenant dans leurs mains, certains ont déjà pu vérifier l’espace de stockage effectif disponible.

La console est théoriquement vendue à 512 Go, mais les premières critiques de la console sont sorties aujourd’hui et confirment que l’espace disponible pour l’utilisateur est de 364 Go. Cette réduction de 152 Go est due au fait que la quantité initiale utilisée est du stockage réservé au système d’exploitation et aux programmes nécessaires au bon fonctionnement de la console.

Cependant, il est frappant que le montant soit très faible, compte tenu du fait qu’il s’agit du modèle numérique de la prochaine génération de Xbox et que les jeux devront nécessairement être téléchargés et installés sur le SSD. Pour mettre les choses en perspective, la Xbox Series X disposera de 802 Go gratuits (avec jusqu’à 4,8 Go / s) et un jeu de nouvelle génération, Call of Duty: Black Ops Cold War, pèsera 136 Go.

Microsoft se sent en sécurité avec le stockage de la Xbox Series S

Malgré ce qui précède, Microsoft est confiant dans le pari qu’il a fait avec la Xbox Series S.Dans une interview avec EDGE (via Wccftech), l’associé directeur du programme de gestion d’équipe Xbox, Jason Ronald, a mentionné que la société avait pris en compte les informations et les habitudes des joueurs au moment de décider de la quantité de stockage à offrir avec la Xbox Series S, ce qui la rend confiante dans son choix.

«Quand on regarde les schémas des joueurs, il y en a de toutes sortes: certaines personnes joueront 10 à 15 parties par mois; les autres joueurs choisiront de ne jouer qu’un seul titre et le joueront religieusement. Alors évidemment, dans ce cas, ils ne changeront pas de jeu tout le temps. Certaines personnes pourront choisir des jeux plus petits et voudront basculer entre eux. Nous avons donc certainement examiné toutes les données et nous avons fait confiance aux 512 Go de la Xbox Series S », a commenté Ronald.

Les jeux pèseront moins que vous ne le pensez sur Xbox Series S

Vous devez tenir compte du fait que grâce à l’architecture de vitesse qui améliorera la Xbox Series X | S, il sera possible d’atteindre un facteur de compression de 2: 1, ce qui correspond à 4,8 Go / s. Cela signifie que bien que le SSD dispose de 364 Go de stockage gratuit, il pourrait en théorie accueillir plus de jeux. De plus, Microsoft a déjà confirmé que les jeux sur Xbox Series S pèseront moins que Xbox Series X car les textures seront 1440p et non 4K.

De même, nous vous rappelons qu’il y a toujours la possibilité d’étendre sa mémoire grâce à des cartes externes dédiées pour la console (ce qui coûtera un peu cher) ou simplement de supprimer les jeux pour libérer de l’espace.

Que pensez-vous de la quantité de stockage disponible? Pensez-vous que c’est très peu ou est-ce idéal? Dites le nous dans les commentaires.

La Xbox Series S fera ses débuts aux côtés de la Xbox Series S mardi prochain, le 10 novembre. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez cette page et vous pouvez voir le déballage que nous avons fait ci-dessous.

