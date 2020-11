Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a de plus en plus de tentatives pour adapter les jeux vidéo au grand écran. Parmi les projets qui avaient déjà été annoncés, mais qui étaient dans les limbes, celui qui se démarquait était le film Five Nights at Freddy. Le travail pour amener le jeu vidéo et la série de livres au cinéma a commencé il y a plusieurs années et en raison du retard, les fans ont pensé que son annulation était très possible. Cependant, il a été étonnamment confirmé que le projet avait déjà un script et deviendrait une réalité.

Le créateur de la série, Scott Cawthon, était en charge de confirmer la bonne nouvelle et en a profité pour partager avec les fans les propositions de scénario qui ont surgi dans le développement créatif et qui ont finalement été rejetées, dont certaines étaient seules. de grands studios, de grands créatifs, d’écrivains employés et d’autres par Cawthon lui-même.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le film The Five Nights at Freddy a commencé son développement en 2015.

Les cinéastes ont eu du mal à trouver la prémisse idéale

Au total, il y avait 10 prototypes, certains scripts étaient plus simples que d’autres et même certains, bien qu’ils aient des éléments de la franchise, se sentaient comme quelque chose d’extraterrestre, tandis que d’autres étaient saturés de la tradition qui pouvait être remplie par les fans de la série, mais pourrait être déroutant pour les autres, selon son créateur. Lors de cette élection, le scénario qui serait considéré pour le film a également été discuté, mais qui a finalement été rejeté par Cawthon parce qu’il pensait que ce n’était pas si bon.

La proposition la plus étrange était peut-être celle dans laquelle un groupe de jeunes ennuyeux entrerait dans Freedy’s et il y avait le chaos… à la fin, l’un des protagonistes s’est retrouvé dans une usine qui produisait des animatroniques pour le gouvernement.

Cawthon a renoncé à essayer de baser le film sur les cinq nuits chez Freddy, choisissant plutôt d’utiliser l’histoire du jeu vidéo comme point de départ, en plus de s’assurer qu’il y avait une relation plus forte entre le protagoniste et lui. L’établissement de Freddy.

Le film Five Nights at Freddy a déjà un scénario final

La mauvaise nouvelle que le créateur de la série a publiée est qu’aucun autre scénario ne sera ajouté à la liste, et non pas parce que le film a été annulé, mais parce que l’un de ces scripts a déjà été choisi pour la production, ce qui sera une réalité. et le tournage débutera au printemps prochain.

Cawthon n’a évidemment pas partagé les détails de la prémisse du script final, mais a mentionné que cela “a du sens” car il consiste en un “bon mélange” qui a les meilleures parties des idées rejetées et a les “bons caractères, toutes les bonnes motivations et toutes les propositions correctes »qui le rendront amusant, effrayant et auront une grande histoire centrale.

Le film n’a pas encore de date de sortie ou de fenêtre provisoire, mais à en juger par le début du tournage, il ne sera probablement pas prêt avant 2022. La bonne nouvelle est que cela se réalisera.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Vous attendiez-vous à de bonnes nouvelles de ce film? Pensiez-vous que ce serait une réalité? Dites le nous dans les commentaires.

Si pour une raison quelconque vous vous êtes éloigné de la franchise, sachez qu’il y a eu plus de sorties ces dernières années, l’une d’entre elles a donné vie au monde de l’animatronique. La série est finalement arrivée sur consoles l’année dernière et une collection sera bientôt publiée qui fera ses débuts au format physique et comprendra les principaux épisodes de la série. Sachez également qu’un nouveau titre de la série est en route. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série d’horreur si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source