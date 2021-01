Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des studios les plus remarquables de la sélection de développeurs internes de Sony est sans aucun doute SIE Santa Monica Studio, surtout connu pour son travail sur la franchise God of War. Sa dernière production s’est avérée être le jeu de l’année et pour cette raison beaucoup espèrent en savoir plus sur les prochains titres du développeur. L’année dernière, il a été confirmé que le prochain projet, connu pour l’instant sous le nom de God of War: Ragnarok, avait déjà reçu des indices selon lesquels le développeur pourrait travailler sur un nouveau projet et aujourd’hui, il vient de le confirmer.

SIE Santa Monica Studio a cessé de travailler sur God of War (2018) après sa sortie, car il s’agissait d’un titre axé sur la narration et un joueur. Le développeur travaillerait évidemment sur un nouveau projet, mais il n’a été révélé que l’année dernière, lorsqu’elle a annoncé qu’un nouvel épisode de God of War était en développement.

Jusqu’à présent, nous savions officiellement que SIE Santa Monica Studio travaillait uniquement sur ce projet, mais aujourd’hui Naughty Dog vient de confirmer qu’il travaille sur un nouveau jeu.

🔥 HOT JOB: DIRECTEUR ARTISTIQUE 🔥 Nous recherchons un directeur artistique expérimenté pour le développement d’un nouveau titre inopiné! Si vous avez ce qu’il faut pour guider et inspirer notre équipe pour offrir la meilleure qualité visuelle de sa catégorie, postulez ici 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV – Santa Monica Studio recrute (@SonySantaMonica) 19 janvier 2021

SIE Santa Monica Studio est déjà à la recherche de créations pour son projet inopiné

Nous le savons parce que le développeur a partagé une offre d’emploi à la recherche d’un directeur artistique pour «le développement d’un nouveau titre inopiné». Si l’on tient compte du fait que God of War: Ragnarok a déjà été révélé et que c’est le seul projet sur lequel je travaillais, cela signifie que SIE Santa Monica Studio a 2 jeux en développement simultanément.

Malheureusement, le poste vacant ne donne pas plus de détails sur la proposition éventuelle du nouveau titre, au-delà c’est “un nouveau projet à grande échelle” et des informations générales, comment projeter la vision artistique correcte dans le jeu. Comme il s’agit d’un poste important, un artiste avec 10 ans d’expérience dans le développement de jeux et qui a eu un rôle de premier plan ou de haut niveau dans d’autres productions est recherché.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le développeur suggère que God of War: Ragnarok arrivera en 2021 et sera le jeu de l’année.

SIE Santa Monica Studio travaille sur 2 projets

Comme vous pouvez le voir, cela survient quelques mois après que le célèbre réalisateur Cory Barlog ait fait penser à de nombreux fans sur Twitter qu’il pourrait travailler sur un nouveau jeu, qui pourrait avoir un thème futuriste ou de science-fiction. Ce qui a suscité encore plus de soupçons, c’est qu’il y a quelques semaines, la youtubeuse et ancienne journaliste de jeux vidéo Alanah Pearce a annoncé qu’elle serait la nouvelle scénariste du SIE Santa Monica Studio. Il n’a pas été révélé sur quoi elle pourrait travailler, mais elle est friande de science-fiction, ce qui coïncide avec les insinuations de Cory Barlog et dans la proposition du même genre dans lequel l’étude est venue travailler: Int-7 ou Internal 7.

Il est important de noter que si le SIE Santa Monica Studio ne fonctionne généralement que sur un seul jeu à la fois, ce n’est pas la première fois que le studio travaille sur plusieurs jeux principaux. Le développeur a travaillé sur Internal 7 aux côtés de God of War (2018), mais à un moment donné, le studio a dû dissoudre une grande partie de l’équipe Internal 7, car le titre a calé de manière créative, conduisant au licenciement de des dizaines d’employés et le reste ont rejoint l’équipe de God of War. Espérons que ce nouveau projet ainsi que le nouveau titre God of War, après le succès du dernier opus, se concrétisent. Nous vous tiendrons informés de l’actualité des deux projets.

Que pensez-vous de ces détails? Êtes-vous enthousiasmé par ce nouveau projet de SIE Santa Monica Studio? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au SIE Santa Monica Studio en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source