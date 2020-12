Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Juste au moment où on pensait que Fortnite: Battle Royale était en baisse, Epic Game a surpris les habitants et les étrangers avec la fin du chapitre 1 de la saison 5 qui a conduit les joueurs à mener une bataille intense contre Galactus. Après la victoire, il ne restait plus qu’à attendre le début du chapitre 2 qui contiendrait du contenu de The Mandalorian, la série à succès Star Wars et puisque la nouvelle étape est en cours, il est temps de savoir comment affronter le protagoniste.

Abonnez-vous à Disney + – DISPONIBLE ICI

Comme vous le savez si vous êtes un joueur régulier de Fortnite, vous saurez que les collaborations que la Battle Royale a récemment célébrées ont mis en œuvre l’apparition de boss sur la carte. Évidemment, la célébration entre le jeu Epic Games et la série The Mandalorian ne fait pas exception et les joueurs pourront affronter le protagoniste de la série exclusive sur Disney +. Eh bien, si vous voulez vous battre contre ce personnage de l’univers Star Wars, il existe des informations de Fortnite Insider qui répondront à votre souhait.

Au début, vous devez terminer la première des missions Beskar, qui vous permettra d’obtenir les pièces pour avoir l’armure mandalorienne. Une fois que vous avez passé la mission «Visiter le crête du rasoir», vous trouverez le Mndalorian errant dans le désert, près de son navire.

Capture: Fortnite Insider

Une fois que vous l’aurez trouvé, vous aurez l’occasion de l’affronter et bien que les premiers rapports indiquent qu’il ne s’agit pas d’un ennemi difficile, il est également souligné que l’utilisation de son propulseur vous rend difficile de le tuer. Si vous le battez, vous aurez dit propulseur et son fusil de sniper Amban.

Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au succès de Battle Royale.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source