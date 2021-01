Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 13:54

À la fin du mois dernier, il a été confirmé que la série de le Seigneur des Anneaux de la part de Studios Amazon TV il avait déjà terminé son tournage. Dans de nombreux cas, cela signifie que petit à petit nous apprendrons plus de détails sur le projet et il semble que ce sera précisément de cette façon puisque nous avons déjà le synopsis officiel.

Sans plus tarder, nous le partageons ici:

«La série présentera les légendes héroïques du deuxième âge de la Terre du Milieu à l’écran pour la première fois. Se déroulant des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, ce drame épique ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances se sont forgées, les royaumes sont devenus gloire et sont tombés. à la ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, l’espoir reposait sur le meilleur des fils, et le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier dans les ténèbres.

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un groupe de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils font face à la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux majestueuses forêts de la capitale elfique de Lindon, en passant par l’impressionnant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages vont forger des héritages qui dureront longtemps après qu’ils ils sont partis. “