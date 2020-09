Désormais, Marvel’s Avengers est un RPG d’action qui se concentre sur la reconstruction de l’équipe des héros les plus puissants de la Terre pour affronter une nouvelle menace. Mettant en vedette certains des personnages les plus emblématiques de Marvel, notamment Captain America, Hulk et Iron Man, vous travaillerez avec votre équipe de héros pour combattre des serviteurs de robots et divers supervillains. L’un des membres clés des Avengers est le maître assassin Black Widow. Et bien qu’elle n’ait pas ses propres super-pouvoirs, elle possède un ensemble particulier de compétences qui en fait l’un des membres les plus meurtriers de l’équipe de super-héros.

Si vous voulez un aperçu plus détaillé de chaque héros jouable, consultez nos ventilations en cours pour chaque personnage, comme cet explicatif pour Iron Man, ainsi qu’un aperçu général de la liste complète des Avengers.

Résumé du héros de la veuve noire

Pour brosser un tableau plus clair de ce que Natasha Romanova – AKA Black Widow – apporte à la table, considérez-la comme la classe voyou des Avengers. Elle est le personnage le plus rapide de la liste, et avec ses compétences qui se concentrent sur l’entrée et la sortie du combat avec facilité, elle peut être étonnamment difficile à s’habituer par rapport aux autres personnages plus exagérés et simples. Ses compétences pour éliminer les ennemis, à sa manière particulière, peuvent donner lieu à un style de jeu à la fois lisse et intelligent dans son approche. Black Widow est plus orientée vers l’agilité et les attributs héroïques en matière de statistiques, ce qui vous donnera d’excellents moyens de vous déplacer sur le terrain et de frapper vos ennemis au moment où ils s’y attendent le moins.

Comparé au fait de voir Iron Man, Mme Marvel et Hulk en action, l’approche quelque peu réservée de Black Widow ressort certainement. Cependant, ce qui fait de Black Widow un combattant si mortel, c’est que ses capacités sont conçues sur mesure pour les ennemis à cible unique. Elle n’a pas le bombardement de Thor ou de Hulk, avec leurs attaques balayant de grands groupes d’ennemis à la fois. Au lieu de cela, les capacités de Black Widow se concentrent sur des cibles incapacitantes, ce qui signifie que vos attaques infligeront de lourds dégâts échelonnés, les ouvrant aux finisseurs de retrait. Lorsque vous vous habituez à son style, Black Widow peut être un plaisir à jouer.

Conseils généraux pour Black Widow

Les armes à feu de Black Widow sont un excellent moyen de faire pression sur les ennemis.

Choisissez vos cibles. En tant qu’assassin, Black Widow est à son meilleur quand elle identifie ses cibles et met tous ses efforts pour les éliminer. Lorsque vous jouez avec elle, il est préférable de lire la pièce et d’identifier rapidement les marques à supprimer de l’équation. Dans les combats à plus grande échelle, par exemple, il est préférable d’éliminer d’abord les cibles d’élite, ce qui aidera vos coéquipiers à éponger le reste des ennemis dans une bataille.

Combler l’écart. L’une des compétences les plus utiles de Black Widow est la Widow’s Line. Ce grappin aide à parcourir la carte, mais il entre également en jeu pendant le combat. Ce gadget lui permet de s’attaquer aux ennemis et de réduire la distance sur eux. Ce faisant, vous pouvez commencer à marteler la cible choisie et la mettre rapidement dans un état décalé. De plus, utiliser la ligne des veuves juste avant qu’un ennemi soit sur le point d’attaquer parera sa frappe, ce qui les mettra dans un bref état d’étourdissement. Faites attention à l’icône d’avertissement jaune qui apparaît au-dessus de leurs têtes, cela vous indiquera quand il est temps de parer.

Apprenez à jongler. Black Widow possède de solides compétences en combat aérien, et lorsque vous utilisez ses frappes lourdes – qui font ressortir les matraques – vous pouvez rapidement augmenter la vitesse de décalage pour les mettre en état de retrait. En maintenant le bouton lourd enfoncé, vous pouvez activer l’attaque du lanceur, qui fera monter les ennemis dans les airs, à quel point vous pouvez suivre votre propre flux d’attaques. Black Widow a également une attaque de coup de pied en piqué spéciale, ce qui peut être excellent lorsque vous devez faire un rebond rapide sur la tête d’un ennemi.

Utilisez ces éliminations. Les démontages sont l’un des meilleurs moyens pour Black Widow d’infliger des dégâts. Bien qu’il élimine souvent facilement le fourrage standard, certains ennemis d’élite peuvent survivre à l’attaque. Pourtant, cela vaut la peine de réussir car ils peuvent toujours infliger des dégâts importants, permettant à vos coéquipiers de les déchirer avec leurs propres compétences. Lors de la mise à niveau de Black Widow, vous serez en mesure de trouver du butin qui pourrait améliorer sa force pour les éliminations, alors assurez-vous de garder un œil sur eux.

Maintenez la distance en cas de besoin. Dans de nombreux cas, vous constaterez qu’il vaut mieux rester en retrait du combat. Lorsque cela se produit, gardez vos distances et utilisez le jeu d’armes à feu de Black Widow. Ces armes comprennent des pistolets jumeaux, des mitraillettes et un magnum de grande puissance. Ces armes peuvent exercer une pression importante sur les ennemis, mais il ne faut pas s’y fier trop souvent car vous devrez toujours recharger vos armes. Utilisez vos armes quand vous le pouvez, mais si vous voyez une ouverture pour un assaut à courte portée, allez-y.

Gardez votre cape. Le voile d’ombre de Black Widow est une capacité de camouflage utile qui la rend invisible. Non seulement cela vous permet de vous faufiler sur les ennemis, mais cela vous donne également un bonus de dégâts. Cette compétence fonctionne également sur vos coéquipiers, et il peut être particulièrement utile d’avoir un Hulk sous tension et invisible sur le terrain. Comme le chargement prend un certain temps, soyez intelligent quant au moment où vous devez le déployer. Gardez un œil sur l’équipement qui améliore l’efficacité du voile d’ombre.

Activez cet ultime. S’éloignant de son style sobre, l’une des attaques les plus exagérées de Black Widow dans son arsenal est son ultime. En appuyant à la fois sur les boutons d’assaut et de soutien, Black Widow combinera ses matraques pour former une arme à feu électrifiée. Cet état particulier la transformera en une machine à traiter combo, et cela lui permettra également de rebondir entre différents ennemis plus efficacement pour empiler encore plus la pression.

Meilleures capacités pour obtenir le premier

La capacité ultime de Black Widow est un excellent moyen de déchirer les défenses d’un ennemi.

Pour Black Widow, vous voudrez commencer par ouvrir différentes options de combo. Pour les attaques légères, Bondir et Balayage d’araignée sont des combo-starters très utiles. Le premier est le coup de pied en piqué de Black Widow, qui se transforme en combo, tandis que le second est une attaque légère alimentée qui peut briser les boucliers utilisés par les ennemis. Fureur tournoyante et Baton Strike sont des améliorations solides pour ses frappes lourdes pour aider à construire le décalage d’un ennemi. Ce sont parmi les premières attaques de mêlée de base à obtenir, et elles entreront en jeu pendant n’importe quel combat.

Pour ses attaques à longue portée, vous voulez ouvrir tôt ses différentes armes secondaires, qui comprennent une paire de mitrailleuses et un magnum. Descendre plus loin dans son arbre de compétences à distance ouvrira des attaques modifiées qui amplifieront l’efficacité de chaque arme à feu. Ces améliorations vous donneront plus d’options en matière de combat à distance, ce qui peut être agréable dès le début.

Pour ses compétences défensives, les améliorations de Black Widow se concentrent sur des parades et des esquives supplémentaires. Comme mentionné précédemment, Widow’s Line est une compétence super utile qui peut combler l’écart, mais elle est également utile pour les parades. le Coup de fouet La compétence est une amélioration qui ouvre une parade modifiée. Lorsque vous utilisez la ligne des veuves juste avant une attaque, vous pouvez étourdir un ennemi. Mais avec Whiplash, vous pouvez appuyer sur le bouton d’attaque lourde juste après la parade pour exécuter une attaque punitive dévastatrice, qui voit Black Widow effectuer un retrait basé sur les jambes.

Enfin, une autre capacité que vous voudrez débloquer tôt est le Destin invisible mise à niveau pour sa compétence Veil of Shadow. Lorsqu’ils sont activés pendant un combat, tous les ennemis de la zone avec une santé faible seront instantanément placés dans un état de retrait, ce qui vous permet, à vous et à d’autres coéquipiers, d’enchaîner plusieurs finisseurs. Cette mise à niveau peut être inestimable lors d’un combat difficile avec de nombreux serviteurs, et elle aide rapidement à égaliser les chances.

