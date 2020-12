Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Remedy Entertainment avait l’intention de profiter de la première des consoles de nouvelle génération et de sortir Control Ultimate Edition cette année sur PlayStation 5, ainsi que sur Xbox Series X et Xbox Series S.

Cependant, la société a connu quelques revers avec le développement, elle a donc décidé de retarder le jeu pour l’améliorer et ainsi répondre aux attentes de ses fans. Par conséquent, Remedy a annoncé que la version nouvelle génération de Control arriverait jusqu’en 2021, à une date à confirmer.

Si l’idée de profiter du jeu sur votre PlayStation 5, Xbox Series X ou Xbox Series S vous passionne, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Remedy a confirmé ce matin la nouvelle date de sortie du titre sur les systèmes de nouvelle génération. De plus, il a détaillé les performances du jeu et nous a laissé le voir tourner sur la console Sony.

Achetez Control sur Amazon:

Control a déjà une date sur PS5 et Xbox Series X | S

Grâce à ses réseaux sociaux, Remedy a annoncé que Control Ultimate Edition arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X ou Xbox Series S au début de l’année prochaine. Il sera d’abord disponible en format numérique à partir du 2 février.

Si vous aimez les jus physiques, vous devriez être un peu plus patient. Le jeu sera distribué en magasin jusqu’au 2 mars, soit 1 mois après la première au format numérique. L’étude a détaillé que le titre aura 2 modes de configuration qui peuvent être modifiés au démarrage du jeu.

Les joueurs pourront choisir parmi un mode Performance qui offrira 60 fps. Il y aura également un mode graphique qui donnera 30 fps. Les modes seront disponibles sur toutes les consoles de nouvelle génération avec le lancer de rayons activé.

Remedy a décidé de montrer à quoi ressemble le jeu dans les deux modes, il a donc partagé un court gameplay capturé sur PlayStation 5. Nous ne vous en dirons pas plus et nous vous laissons la vidéo ci-dessous:

Veuillez noter que les joueurs disposant de la version originale du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One ne recevront pas les mises à niveau gratuitement sur les consoles de nouvelle génération. Le correctif avec les optimisations ne sera disponible que pour les propriétaires de Control Ultimate Edition.

Trouver: Le contrôle est venu sur Nintendo Switch grâce à la puissance du cloud

Le contrôle est maintenant disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Le titre arrivera début 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le jeu.