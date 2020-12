Remedy et Epic Games ont signé un accord d’édition plus tôt dans l’année et discutent d’une idée prometteuse.

Control est le dernier travail de Remedy Entertainment, le studio finlandais responsable de jeux comme Quantum Break ou Alan Wake. Le jeu est arrivé en 2019 et maintenant plusieurs faits intéressants sont connus sur les ventes du jeu, qui ont dépassé le deux millions d’unités depuis le lancement. C’était le premier projet multiplateforme du studio après avoir travaillé exclusivement pour Microsoft.

Control Ultimate Edition est la version du jeu qui comprend deux DLCParmi les données curieuses que Remedy a publiées, il ressort que le meilleur mois de ventes pour Control depuis son lancement a été novembre dernier, ce qui reflète qu’elle continue d’être intéressante un an et demi après son arrivée en magasin. Un mois au cours duquel il a pratiquement coïncidé votre arrivée sur Xbox Game Pass. De plus, ils indiquent que le jeu connaît un succès particulier sur le marché du numérique, puisque 90% de ses ventes ont été réalisées dans ce format, dépassant les 60% récoltés en 2019.

De plus, grâce à l’initié Nibellion, nous avons appris des détails sur les prochains travaux de Remedy, une étude qui a annoncé en début d’année son accord avec Epic Games pour la publication de leurs prochains travaux. Ils indiquent que le premier jeu dans le cadre de cet accord sera entièrement financé par Epic et qu’il atteindra à la fois les consoles et les PC. Ils assurent qu’il y aura beaucoup de marketing autour de lui et que la propriété intellectuelle appartiendra à Remedy.

Quant à son style de jeu, toutes les lumières indiquent qu’il s’agit d’un titre multijoueur gratuit dans lequel il mettra en évidence sa forte charge narrative, caractéristique de l’étude menée par Sam Lake. Il faudra s’attendre à des détails, car il est à un stade précoce de développement. En attendant, vous pouvez consulter notre analyse de contrôle.

En savoir plus: Epic Games, Remedy Entertainment, Control et Sam lake.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');