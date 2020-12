Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 09:25

Les fans de Remedy Entertainment devraient être heureux. Après un délai, la société européenne a révélé aujourd’hui que Contrôle Ultimate Edition pour PS5 et Xbox Series X | S, un titre qui devait être disponible avant la fin de 2020, Il arrivera enfin entre nos mains numériquement en février prochain, suivi d’une édition physique en mars 2021.

Pour être exact, la version numérique de Control Ultimate Edition sur PS5 et Xbox Series X | S sera disponible le 2 février 2021, tandis que l’édition physique arrivera un mois plus tard, soit le 2 mars 2021. Grâce à la puissance des nouvelles consoles, ce titre pourra fonctionner à 60 ips ou à 30 ips avec lancer de rayons. Vous pouvez consulter un petit aperçu du jeu fonctionnant sur PS5 ci-dessous.

Il est important de mentionner que uniquement Control Ultimate Edition, qui comprend le jeu de base et les deux DLC, peut être mis à niveau gratuitement vers la nouvelle génération. Si vous souhaitez avoir la meilleure expérience possible sur PS5 et Xbox Series X | S, vous devrez acheter la nouvelle version, que vous ayez déjà la version 2019 originale et son DLC respectif. La version Ultimate Edition peut désormais être appréciée sur PS4 et Xbox One bien que, bien sûr, sans les améliorations visuelles.

Control Ultimate Edition pour PS5 et Xbox Series X | S sera disponible numériquement le 2 février 2021, suivie de l’édition physique le 2 mars 2021. Dans les rubriques connexes, nous vous rappelons que la version standard de Control peut désormais être appréciée via Xbox Game Pass. De même, ce titre a dépassé les deux millions d’unités vendues.

Via: Remède

