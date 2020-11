La version améliorée du titre reporte sa sortie pour améliorer sa qualité sur les nouvelles consoles.

Si vous vouliez sortir votre toute nouvelle PlayStation 5 et Xbox Series X en jouant à Control avec la meilleure qualité graphique possible, mauvaise nouvelle. Via Twitter, Remedy Entertainment confirme que Control: Ultimate Edition, la version améliorée du titre sur les consoles de nouvelle génération, ne sera pas disponible à la fin de 2020 comme prévu et est retardée début 2021.

Dans son message, l’étude finlandaise cite la nécessité de améliorer la qualité des produits comme raison de son retard: “Control Ultimate Edition débarquera sur les plates-formes de nouvelle génération au début de 2021. Nous voulons que la qualité finale du jeu soit incroyable, et pour cela nous avons besoin d’un peu plus de temps pour y travailler Merci de votre compréhension et de votre patience! “

Comme vous vous en souvenez, Control: Ultimate Edition est l’édition spéciale du jeu qui comprend des extensions Contrôle, ainsi que la mise à niveau gratuite vers la version nouvelle génération. Et cela a fait l’objet de controverses, étant donné que 505 Games a refusé la mise à niveau gratuite du titre aux utilisateurs qui possèdent déjà le jeu original avec le Season Pass, et les oblige à l’acheter à nouveau si vous souhaitez profiter de ses améliorations sur PS5 et Xbox Series.

Avec la confirmation de son étude, la version de Contrôle de nouvelle génération arrivera désormais début 2021. Bien entendu, les joueurs pourront profiter de sa version actuelle jusque-là via rétrocompatibilité. Si vous voulez savoir ce que propose cette aventure de science-fiction des créateurs d’Alan Wake, voici notre analyse de Control.

En savoir plus sur: Control, Control Ultimate Edition, Remedy Entertainment, 505 Games, PS5 et Xbox Series X.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');