Alan Wake avait un problème. Il avait été taquiné comme étant une grande partie de la dernière extension DLC de Control, surnommée AWE, et avec cela, des attentes. Les fans du jeu de tir d’horreur / thriller psychologique de Remedy Entertainment en 2010 attendaient depuis environ une décennie la prochaine phase de son histoire. Wake a travaillé avec acharnement pour faire partie de l’histoire d’AWE, apparaissant dans des cinématiques tordues qui ont capturé son état mental fracturé. Mais au final, ce n’était pas suffisant. Bien que son écriture ait le pouvoir de modifier la nature même de la réalité, même Wake ne pouvait pas faire d’AWE plus qu’un ajout insatisfaisant à la fois à son histoire et à celle du jeu qu’il avait envahi.

L’expansion AWE de Control est finalement un ajout décevant et un mince suivi du succès culte de Remedy qu’il invoque. Surtout après The Foundation, un DLC qui a ajouté beaucoup de variété à Control avec de nouveaux pouvoirs et un nouvel emplacement qui semblait très différent de tout le reste du jeu, AWE se présente comme une refonte légèrement modifiée du contrôle à la vanille. AWE essaie de puiser dans certains des fondements de suspense effrayants d’Alan Wake, et même s’il réussit parfois, il ne peut pas tout à fait les maintenir très longtemps.

C’est un peu un gémissement pour un bon jeu, car AWE ressemble plus à un teaser pour un autre jeu que vous devrez acheter à une date ultérieure, plutôt qu’à une expansion satisfaisante de (ou à une conclusion) de ce que nous J’ai vu dans Control jusqu’à présent.

AWE représente Remedy élevant les œufs de Pâques trouvés dans Control et ses autres jeux (à savoir Quantum Break) en territoire d’univers partagé. Alan Wake est un personnage de l’univers de Control, et de plus, il a maintenant un impact direct sur l’histoire du protagoniste Jesse Faden. Un Alan spectral guide Jesse vers la section Investigations de la Oldest House, l’immeuble de bureaux vivant où Control est placé. La section des enquêtes a été scellée deux ans plus tôt après qu’un énorme monstre horrible s’y soit déchaîné et ait tué tout un tas de personnes. Les messages de Wake envoient Jesse enquêter, et le fait de décoller la section donne au monstre l’occasion de s’échapper – c’est donc le travail de Jesse de le traquer et de le tuer avant qu’il ne puisse entrer dans le reste du Bureau fédéral de contrôle et commencer à grignoter le survivants.

Donc, l’essentiel de AWE concerne Jesse errant dans la section Investigations, chassant la créature. La torsion est que le monstre est Emil Hartman, un personnage d’Alan Wake (le jeu, pas le gars). The Darkness, la force maléfique de ce jeu, a transformé Hartman en monstre, et l’interférence de Control’s Hiss l’a rendu encore pire. La fusion des deux jeux permet à Remedy d’ajouter la mécanique d’Alan Wake au combat de Control pour créer une nouvelle ride: Hartman est invincible dans l’obscurité mais a peur de la lumière.

Cela crée certains des meilleurs moments d’AWE, où vous poursuivez ou êtes poursuivi par Hartman dans des interactions palpitantes et mortelles. Encore et encore, vous affronterez Hartman dans des situations où vous devez soit courir de source lumineuse à source lumineuse pour éviter une machine à tuer téléportée déformée de 15 pieds de haut, soit vous devez basculer des interrupteurs et manœuvrer des sources d’alimentation pour faire exploser cette machine à tuer avec la lumière et la chasser. L’ensemble de la campagne DLC est une série de rencontres avec une créature véritablement effrayante, et dans ses parties les plus cool, AWE puise dans l’horreur d’Alan Wake et la filtre à travers l’objectif surpuissant de Control.

Cela ne fonctionne pas toujours, cependant. Toutes ces rencontres avec Hartman ne sont pas vraiment des combats, car vous ne pouvez pas blesser Hartman pendant qu’il est dans le noir. Ils ressemblent plus à une série de rencontres de casse-tête au rythme rapide, et certains d’entre eux – comme une poursuite où vous devez abattre des murs pour atteindre la prochaine flaque de lumière avant d’être accroché dans l’immense et noueux de la créature. armes – sont plus excitantes que d’autres.

Les ténèbres maléfiques d’AWE reflètent celle d’Alan Wake: dans le jeu de 2010, se tenir dans une piscine de lumière vous guérirait des blessures que vous avez reçues dans le noir. Dans AWE, rester dans le noir vous sape l’énergie de vos capacités, limitant rapidement les superpuissances que vous pouvez utiliser, tout en étant sous une lumière les restaure. Cela signifie que lorsque vous sprintez de la lumière à la lumière, vous perdez lentement la capacité de sprinter efficacement de la lumière à la lumière.

Sur le papier, cela semble créer beaucoup de tension, mais en pratique, cela ne fait qu’ajouter une limitation à vos capacités de combat qui peut aggraver la frustration. Le contrôle peut déjà parfois être un problème grâce à son système de santé, qui vous oblige à blesser et tuer des ennemis pour vous restaurer. Le jeu est conçu pour vous donner des pouvoirs tels que l’esquive ultra-rapide et les boucliers télékinésiques pour vous aider à vous sauver lorsque vous vous blessez trop. Mais combattre des ennemis dans le noir vous prive également de vos super pouvoirs. Cela aide à créer des situations dans lesquelles vous avez non seulement du mal à maintenir votre santé, mais aussi à vous déménager ou à rester dans des endroits qui renforcent vos pouvoirs. Dans quelques combats, comme celui où vous démontez lentement vos sources de lumière pour en alimenter une beaucoup plus grande, cela vous met rapidement dans des situations où si vous subissez trop de dégâts, vous n’avez pratiquement aucune chance de vous guérir et d’avoir besoin recommencer à zéro.

Le pendule oscille entre des combats amusants, tendus et effrayants et des combats frustrants serait plus pardonnable si AWE avait l’impression de tenir la promesse de son titre. Dans Control, les AWE sont des événements mondiaux modifiés, des situations dans lesquelles le surnaturel saigne dans le monde réel. Explorer la zone où le Bureau enquête sur ces événements donne l’impression que cela devrait signifier que ce DLC regorge de trucs étranges et inventifs – mais ce n’est pas le cas. Il n’y a qu’une petite poignée de quêtes secondaires et d’objets modifiés extra-cool de Control à rencontrer, et ils sont extrêmement décevants, principalement constitués d’un travail occupé momentané. L’un est un wagon dans lequel vous devez interagir avec des objets dans un certain ordre pour reconstituer l’histoire de la façon dont il a déraillé, ce qui ne révèle presque rien. L’autre est une rencontre avec une combinaison spatiale de la NASA sensible avec laquelle vous n’interagissez que par une porte et que vous ne voyez jamais en personne. À la suite de rencontres avec des objets comme un canard en caoutchouc sensible et un réfrigérateur qui assassine des gens dans le jeu principal, ou une caméra qui vous place dans une scène de poursuite de style hollywoodien dans The Foundation DLC, ces idées AWE sont assez terne .

La partie la plus intéressante est toute l’histoire taquine AWE, bien que la plupart d’entre elles présentent des possibilités intéressantes pour des choses qui n’apparaissent pas réellement dans le jeu. Wake lui-même est là, et nous obtenons un peu d’informations sur ce qui se passe avec lui, ce qui suggère qu’il y a plus à trouver. Il y a d’autres fils avec les personnages d’Alan Wake, y compris sa femme, Alice. Et nous apprenons un aspect très potentiellement cool du mandat du FBC: traiter avec des «paracriminels», des gens qui essaient d’utiliser des Objets modifiés et des Objets de Pouvoir surnaturels pour des crimes, ou qui essaient de créer des Événements Mondiaux modifiés. Un jeu sur le traitement de ces personnes semble être assez convaincant, et AWE donne le sentiment que cela pourrait être la direction que Control prendra, en tant que franchise, à l’avenir.

Mais pour l’instant, vous ne faites que résoudre des énigmes dans Investigations afin de pouvoir allumer les lumières pour chasser Hartman. Vous continuez à combattre le Hiss, mais même avec l’introduction d’un nouvel ennemi volant, c’est à peu près comme d’habitude. Il y a de nouvelles améliorations de puissance pour l’arsenal de Jesse – en particulier, la possibilité de lancer par télékinésie trois objets à la fois au lieu d’un – et le nouveau lance-grenades Surge, qui tire des bombes collantes que vous pouvez faire exploser à distance, vous donne la possibilité de créer nouvelles stratégies de combat. Ils se combinent bien avec ce qui est déjà proposé dans Control, mais aucun n’offre de nouvelles façons inventives d’aborder les situations de combat ou d’explorer comme le font les ajouts de la Fondation.

AWE est l’histoire d’attentes qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. C’est excitant de voir Alan Wake devenir un ajout à part entière à l’univers Control et de rattraper différents aspects de l’univers en pleine croissance de Remedy. Mais cela ressemble beaucoup plus à un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans les futurs jeux qu’à un ajout important à ce qui a été construit dans Control. AWE est une occasion manquée pour Remedy d’embrasser vraiment l’étrangeté profonde de Control, et c’est une occasion manquée pour lui de vraiment développer l’histoire d’Alan Wake après tant d’attente. C’est l’effet secondaire malheureux de l’idée d’un univers partagé – en taquinant le prochain épisode de l’histoire grandissante, AWE ne fait pas grand-chose pour servir l’histoire dans laquelle il est déjà.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Contrôle | Meilleurs jeux de 2019