Orc Warchief: Strategy City Builder nous invite à créer notre propre village orc et à partir en guerre.

Si vous avez toujours rêvé d’incarner une horde d’orques et affrontez les forces de l’humanité, vous avez de la chance. G-Devs et CreativeForge Games annoncent Orc Warchief: Strategy City Builder, un curieux mélange de stratégie en temps réel et de construction de villes, dans un monde fantastique où nous prendrons le contrôle de un chef orc assoiffé de vengeance. Bien sûr, pour cela, il devra d’abord former une horde capable de déchaîner la peur parmi les troupes ennemies avec sa simple mention.

“De nombreuses années se sont écoulées depuis la Grande Guerre, et la défaite subie par les orcs aux mains des vils humains », lit-on la description du jeu sur Steam.« Depuis, ils nous chassent comme des animaux et pénètrent de plus en plus sur nos terres. Mais toi tu as décidé de ne pas reculer pas un pas de plus. Vous êtes un jeune chef de guerre sanguinaire, et vos guerriers cherchent à se venger. Réclamez vos terres reconstruisez vos villageset déchaînez vos ennemis. “

Dans la peau de son chef, Orc Warchief: Strategy City Builder nous exhorte à créer nos propres villages orcs et développer notre peuple pour qu’il résiste aux humains. Nous devrons construire des bâtiments et des fortifications, collecter des ressources l’environnement, former et développer des troupes, et combattre dans les batailles de stratégie en temps réel. Quelque chose que nous pouvons pleinement apprécier dans la bande-annonce du jeu.

Un curieux mélange de genres, aussi curieux que son cadre, qui sera disponible pour PC à une date encore à déterminer. En attendant, si vous vouliez représenter la Horde depuis vos ordinateurs, quoi de mieux que de revenir dans World of Warcraft avec sa nouvelle extension, dont nous avons parlé dans notre analyse de World of Warcraft: Shadowlands.

