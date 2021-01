La réinvention de Dieu de la guerre permis Cory Barlog se positionnera avec style comme l’un des réalisateurs les plus reconnus du secteur du jeu vidéo. Tout au long de sa carrière, il a participé à diverses productions et a toujours cherché à remettre en question les paradigmes.

À ses débuts, Barlog collaboré avec l’équipe qui nous a offert X-Men: nouvelle dimension en 2002. De même, il a travaillé Backyard Wrestling: N’essayez pas cela à la maison, un jeu de combat de Paradox Development publié en 2003, qui est passé inaperçu.

La maturité créative de Cory va de pair avec la saga Dieu de la guerre, car il était le principal animateur du premier opus avec Kratos. Pour la suite, il a assumé le rôle de directeur du jeu et a été temporairement en charge en tant que chef de Dieu de la guerre III.

Malgré son héritage dans Santa Monica, producteur maison du God of War, Monsieur Barlog a décidé de rechercher de nouveaux défis, étant lié à Studios Avalanche et Dynamique cristalline, pour apporter son expérience dans la conceptualisation de nouvelles idées pour des jeux tels que Mad Max et Pilleur de tombe.

En 2013, le fils prodigue est rentré chez lui avec une philosophie axée sur la prise de plus de risques, commençant le voyage pour forger le retour réussi et primé de Dieu de la guerre qui verrait le jour en 2018 et deviendrait rapidement l’un des meilleurs produits de Playstation 4.

La production avec Kratos et son fils Atreus, n’a pas échappé aux critiques des dirigeants de Sony, puisque divers paradigmes ont été brisés, comme le fait que le personnage principal n’a pas sauté ou que son premier-né ne devrait pas faire partie de l’aventure.

Un autre aspect qui a suscité la controverse était l’argument selon lequel ce titre n’avait pas commencé par une bataille contre un boss final comme cela s’était produit avec ses prédécesseurs, en plus de cela Shuhei Yoshida, alors président de Sony Interactive Entertainment (SIE) Worldwide Studios, a été horrifié quand il a vu une première version jouable avec de telles expériences.

L’écrivain vietnamien JM Barlog, Le père de Cory, a également contribué à fournir des éléments narratifs complémentaires aux adeptes de cette saga, étant l’auteur du roman officiel du jeu tant vanté, intitulé: God of War: La nouveauté officielle.

Sans aucun doute, les changements apportés à la franchise triomphante parlent d’eux-mêmes et la formule récente laisse place à des histoires futures à raconter, telles que Dieu de la guerre: Ragnarök pour Playstation 5, qui devrait profiter pleinement du potentiel de la console, sans oublier le DualSense.

Dérivé des succès de Cory Barlog, y compris le prix du meilleur réalisateur de la Prix ​​du jeu 2018, est en attente auprès des gamers, pour proposer une expérience basée sur la création d’une nouvelle propriété intellectuelle, qui testera à nouveau leur capacité à se réinventer.

