La dernière mise à jour de CS GO a déclenché un débat parmi les utilisateurs du jeu gratuit de Valve.

Counter Strike Global Offensive est l’une des références dans le monde de l’esport et dans le paysage des jeux vidéo compétitifs. Cela fait des années, et pourtant Valve continue de mettre à jour le jeu avec de nouvelles options via des mises à jour. L’un de ces derniers comprend changements majeurs qui ont divisé la vaste communauté de tireurs.

Plus précisément, les responsables du jeu ont choisi supprimer les bots des modes CS GO compétitifs. De cette façon, si un coéquipier quitte le jeu ou s’éloigne du clavier (connu sous le nom d’AFK), il n’y aura pas d’IA pour le remplacer et l’équipe peut être en infériorité numérique, ce qui peut influencer le développement. Du jeu. Jusqu’à présent, les bots compensaient ces absences.

La nouvelle mise à jour n’a pas beaucoup aimé la communautéParmi les notes de patch, elles indiquent également que si une équipe entière quitte le jeu, elle sera remplacée par un seul bot. Bien que cela ne devrait pas être un problème pour les adversaires. La communauté des joueurs a sensations mixtes avec ce changement ajouté dans la nouvelle mise à jour, et il y a ceux qui suggèrent qu’une autre solution aurait pu être prise. Il y a des opinions polarisées à ce sujet.

L’une des raisons pour lesquelles ce changement a été effectué car parfois le pire joueur de l’équipe est expulsé pour utiliser des bots à la place. N’oubliez pas que CS GO est disponible gratuitement.

