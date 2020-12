Les abonnés au service payant de Google pourront réclamer les jeux sans frais supplémentaires dès le premier jour.

Nouvelle année, nouvelle vie… Et nouveaux jeux. Stadia se prépare pour le début de l’année en annonçant l’arrivée de nouveaux titres au catalogue de Stadia Pro, l’abonnement payant à ce service de jeu en streaming. Du jour 1er janvier, tous les utilisateurs du mode “Pro” du service peuvent ajouter 4 autres jeux dans votre bibliothèque Stadia sans frais supplémentaires, avec des noms vraiment sympas.

Nous parlons, par exemple, de Hotline Miami. L’un des jeux indépendants les plus influents de la génération que nous avons laissée derrière, dont la combinaison de violence extrême et combats frénétiques avec une bande-son incessante, et la nécessité de bien planifier ses mouvements avant de passer à l’action, ils l’ont catapulté au succès. Mais ce n’est pas le seul proposition renommée que Stadia proposera le mois prochain.

Et est-ce que les joueurs peuvent également se procurer F1 2020, le dernier opus de la saga de conduite Codemasters qu’il propose une simulation réaliste et stimulante de la discipline reine du sport automobile, le tout avec les licences officielles de la Formule 1 et de ses pilotes, et avec des nouvelles telles que Mon mode équipe pour créer votre propre équipe à partir de zéro et l’emmener à la gloire.

En plus de ces deux, Stadia Pro proposera également les jeux Figment et Ary et le secret des saisons le 1er janvier. Le premier est une aventure musicale d’action sortie en 2017, et le second propose une aventure ARPG colorée dans lequel nous explorerons un monde de mystères. De même, Google rappelle aux utilisateurs que les jeux suivants ne seront plus proposés au 31 décembreN’oubliez donc pas de les réclamer d’abord pour les conserver dans votre bibliothèque: Celeste, Dead by Daylight, Embr, GYLT, Risk of Rain 2 et Rock of Ages III.

Si vous recherchez plus d’informations sur Jeux Stadia Pro en janvierDans 3DJuegos vous avez à votre disposition une analyse complète de Hotline Miami, ainsi que cette analyse de F1 2020 dans laquelle nous vous disons tous les détails de cet épisode.

