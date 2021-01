Cela fait un moment qu’il n’a pas été confirmé que Bravely Default II arriverait exclusivement sur Nintendo Switch ensuite 26 février 2021, donc nombreux sont ceux qui souhaitent obtenir une copie physique de ce titre, le troisième de la saga principale. Et en parlant d’édition physique, un détail d’une importance considérable pour la plupart des collectionneurs est le image à imprimer sur la couverture, qui a maintenant été révélé et qui pourrait plaire à ceux qui ont déjà les deux précédents titres Nintendo 3DS sur leurs tablettes.

Bravely Default II met l’un de ses principaux leads féminins au premier plan

À de nombreuses reprises, la façon dont nous voyons pour la première fois la couverture de l’édition physique d’un jeu est grâce aux jetons qui ouvrent les différents magasins qui acceptent les réservations pour eux, et dans le cas de Bravely Default II cela n’a pas été une exception. Ainsi, grâce au fichier du jeu sur Amazon, nous pouvons voir que la couverture de ce nouvel opus, qui est totalement indépendante des deux précédentes 3DS et des différentes sorties pour les appareils mobiles, met Gloria Musa au centre de l’attention. , une des membres du groupe principal (et dont on ne va pas nier qu’elle ressemble beaucoup à Agnès Oblige, qui était la protagoniste des couvertures précédentes).

Par conséquent, avec cette image qui suit ce qui a déjà été vu auparavant, Bravely Default II continue de nous montrer qu’il est déjà sur le point d’être lancé, afin que les joueurs puissent explorer un nouveau monde et faire face à de nouveaux porteurs d’astérisques qui ne le font pas. Ils vous faciliteront la tâche. Et vous, allez-vous commencer la saga avec cette tranche de Nintendo Switch ou avez-vous déjà fait courageusement et par défaut dans les jeux précédents?

